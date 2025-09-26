Facebook X-twitter Youtube Instagram

La tunuyanina Josefina Mesa, actual campeona del mundo, viaja para Italia a defender el título

El próximo lunes viajará para Venecia, donde se llevará adelante el campeonato mundial.

La oriunda de Tunuyán, Josefina Mesa, el próximo lunes, estará viajando a la localidad de Jesolo, en Venecia, Italia, donde desde el 3 al 13 de octubre estará disputando el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF. 

Josefina es la actual campeona mundial, ya que en la anterior cita mundialista, que se desarrolló en el 2023, en Kazajistán, logró quedarse con el título.

“Este será mi segundo mundial y me he preparado de la mejor manera, respecto a lo que fue mi anterior mundial, a este llegó mucho más tranquila, me preparé muy bien, hice mucho trabajo físico, trabajé con nutricionistas y estoy en un gran momento”, aseguró la propia Josefina.

Además, agregó: “En lo que fue mi primer mundial, yo no sabía cómo eran esas competencias, entonces tuve ese miedo, pero ahora que ya sabemos cómo son estas competencias, el desarrollo y todo lo que eso conlleva, te permite prepararte de otra manera, por eso digo que estoy muy bien preparada para defender este título”.

“Sé que el mundial arranca el 3 de octubre, pero seguramente yo me voy a enterar cuando arranco a competir cuando ya esté en el lugar, puede que sea los primeros días o los últimos, eso lo maneja la organización”, concluyó Josefina Mesa.

