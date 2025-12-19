Facebook X-twitter Youtube Instagram

La UEP aprehendió a dos hombres que habían robado duraznos de una finca en Tupungato

El hecho sucedió en el Cordón del Plata.

Ayer jueves a las 11:30 horas, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato aprehendió a dos hombres que habían sustraído duraznos de una finca ubicada en calle Los Cerezos. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Córdoba y Felipe Llaver, en jurisdicción de Cordón del Plata.

Durante maniobras operativas de control de personas y vehículos, los efectivos policiales observaron a dos masculinos saliendo de un descampado con dos bolsas que contenían duraznos. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron evadir la movilidad, lo que motivó su inmediata entrevista por parte del personal actuante.

Al ser consultados sobre el origen de la fruta, ambos manifestaron que la habían sustraído de una finca cercana. Los aprehendidos son un hombre de 36 años y otro de 27, quienes fueron trasladados a la Subcomisaría de Cordón del Plata junto con el secuestro de las dos bolsas con duraznos.

La intervención se enmarca en las tareas preventivas que realiza la UEP Tupungato para preservar la seguridad en zonas rurales y urbanas del departamento.

