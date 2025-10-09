Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

logo el cuco digital

La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

También formaron parte de los operativos el personal de Comisaría 20, la Policía Rural y la Unidad de Motorizada de Acción Rápida.

Durante la jornada del miércoles, personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje, la Policía Rural, la Motorizada de Acción Rápida y efectivos de la Comisaría 20 y Subcomisaria de San José, llevaron adelante maniobras operativas en zonas conflictivas como el barrio Arco Iris y sus alrededores.

Como resultado de estas maniobras, las propias autoridades informaron que se controlaron un total de 180 personas, de las cuales 90 fueron identificadas con el equipo biométrico dactilar, lo que permitió aprehender a 9 personas que presentaban diferentes antecedentes penales frente a la justicia.

Respecto a estas personas, en cuestión 2 presentaban un pedido de captura en su contra, uno del año 2019 y el otro era buscado desde el 2023. Otros 2 presentaban medidas pendientes con la justicia local.

Por último, otros dos sujetos fueron detenidos por narcomenudeo, ya que al momento de la detención uno tenía cigarrillos de marihuana y el segundo un envoltorio con cocaína.

Respecto al control vehicular, el personal realizó fuertes controles en diferentes puntos, donde se controlaron autos y motos y se realizaron infracciones viales a conductores que estaban en falta a la hora de circular.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO