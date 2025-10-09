La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

También formaron parte de los operativos el personal de Comisaría 20, la Policía Rural y la Unidad de Motorizada de Acción Rápida.

Durante la jornada del miércoles, personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje, la Policía Rural, la Motorizada de Acción Rápida y efectivos de la Comisaría 20 y Subcomisaria de San José, llevaron adelante maniobras operativas en zonas conflictivas como el barrio Arco Iris y sus alrededores.

Como resultado de estas maniobras, las propias autoridades informaron que se controlaron un total de 180 personas, de las cuales 90 fueron identificadas con el equipo biométrico dactilar, lo que permitió aprehender a 9 personas que presentaban diferentes antecedentes penales frente a la justicia.

Respecto a estas personas, en cuestión 2 presentaban un pedido de captura en su contra, uno del año 2019 y el otro era buscado desde el 2023. Otros 2 presentaban medidas pendientes con la justicia local.

Por último, otros dos sujetos fueron detenidos por narcomenudeo, ya que al momento de la detención uno tenía cigarrillos de marihuana y el segundo un envoltorio con cocaína.

Respecto al control vehicular, el personal realizó fuertes controles en diferentes puntos, donde se controlaron autos y motos y se realizaron infracciones viales a conductores que estaban en falta a la hora de circular.