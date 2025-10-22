La UEP de Tupungato recibió 6 distinciones en el marco de los festejos del 215° aniversario de la Creación de la Policía de Mendoza

El Gobernador procedió a la entrega de los bastones de mando a cada Comisario General recién ascendido, recibiendo Sergio Mendez, quien hoy es el Jefe de Policía Distrital IV Valle de Uco.

El día lunes 20 de Octubre, en el Parque General San Martin, se llevaron a cabo los actos y el desfile en conmemoración a los 215° aniversario de la creación de la Policía de Mendoza y la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato recibió seis distinciones.

El acto, estuvo presidido por el Sr. Gobernador, Lic. Alfredo Cornejo, la Vicegobernadora Hebe Casado, la Ministra de Seguridad y Justicia Lic. Mercedes Rus, el Jefe y Subjefe de Policía, Comisario General Marcelo Calipo y Comisario General Favaro Roberto, autoridades gubernamentales, judiciales, municipales, superiores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Antes del desfile habitual el Gobernador procedió a la entrega de los bastones de mando a cada Comisario General recién ascendido, recibiendo Sergio Mendez, quien hoy es el Jefe de Policía Distrital IV Valle de Uco.

Acto seguido comenzaron con las distinciones al personal policial por distintas intervenciones a lo largo del año, donde la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato recibió 6 distinciones:

Copa y Diploma de Honor del Director General de Relaciones con la Comunidad

Por los actos solidarios que llevaron a cabo, donde asistieron a varias familias afectadas por las por las inclemencias del tiempo, donde colaboraron con alimentos no perecederos, indumentaria de niños y adultos, calzado, frazadas, acolchados, verduras, leña y elementos para reparacion de techos. Recibió la Copa y Diploma el Subcomisario Gaston Alfaro, a cargo de la Unidad.

-Beneplacito por tener la primer gomeria policial en Valle de Uco, para el mantenimiento y reparación de las movilidades.

-Beneplacito por las tareas en la época de nueces, con varios procedimientos, detenciones y Secuestro, con casi tres toneladas de secuestro de nueces.

-Beneplacito por la labor operativa diaria que realiza la Unidad.

-Bebeplacito al Oficial Ayudante Ampuero Omar y Auxiliar Socaño Luis, que intervinieron en un procedimiento donde una persona aventaba contra su propia vida.

-Beneplacito para el Auxiliar Segundo Mercau Miguel, por el secuestro de tres armas de fuego.