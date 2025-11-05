Facebook X-twitter Youtube Instagram

La UEP Tupungato recuperó objetos robados tras un operativo en dos domicilios

El robó lo habrían realizado el 2 de noviembre.

En el marco de una causa caratulada como Averiguación Robo Simple, personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato logró recuperar diversos elementos sustraídos en un hecho ocurrido el día 2 de noviembre de 2025.

El operativo se llevó a cabo ayer martes, a las 21:30 horas, en dos domicilios distintos: uno ubicado en calle Urquiza y otro en el Barrio Tisa. Tras realizar averiguaciones pertinentes, se apostaron dos movilidades policiales en dichos lugares, vinculados a personas previamente aprehendidas.

Al notar la presencia policial, los ocupantes de ambos domicilios entregaron voluntariamente diversos bienes relacionados con el ilícito investigado. Ante esta situación, la sede fiscal dispuso el secuestro de los elementos por el hecho de Robo Simple, además de ordenar la identificación de las personas que realizaron la entrega y su traslado inmediato para declaración testimonial.

Los bienes recuperados quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N.º 20. Entre ellos se encuentran: un televisor de color negro, marca ONN, de 43 pulgadas, un buzo de color blanca con franjas negras, marca Lacoste y una campera de color azul, naranja y blanca, con franjas blancas, marca Adidas.

