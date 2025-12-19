Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

diciembre 19, 2025

La UEP Tupungato recuperó una moto que había sido robada en noviembre

El hecho ocurrió de durante un patrullaje preventivo.

El día de ayer, jueves 18 de diciembre, a las 12:00 horas, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída el pasado mes de noviembre. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calle Iriarte y La Manga.

Durante un patrullaje preventivo en la zona de Zampal y La Arboleda, efectivos policiales realizaban controles de personas y vehículos. En ese contexto, al circular por calle Iriarte de norte a sur, antes de llegar a calle La Manga, procedieron a detener la marcha de un motovehículo para su verificación.

Al consultar el estado de dominio del rodado mediante la tablet del móvil policial, se constató que la motocicleta presentaba un pedido por Averiguación de Hurto Agravado con fecha del 05/11/2025. Ante esta situación, y siguiendo directivas de la Oficina Fiscal, se procedió al secuestro del vehículo y a la aprehensión del conductor.

El rodado secuestrado es una moto marca Corver 250 cc, color roja con negro. El aprehendido es un masculino de 28 años de edad. Se inició una causa por el delito de Encubrimiento.

