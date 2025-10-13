La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato realiza estrictos controles en espacios verdes y públicos para garantizar el orden social

Durante este fin de semana hubo cuatro personas detenidas por diferentes hechos.

La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, comenzó este fin de semana con estrictos controles en espacios públicos y espacios verdes con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del departamento.

Durante lo que fue este fin de semana largo, entre el viernes y el domingo, 4 personas fueron detenidas por diferentes hechos. Respecto a estas personas dos fueron por estar consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, otra por tenencia de sustancias ilegales y por último un masculino que tenía pedido de captura desde mayo del 2024.

Las maniobras y trabajos tienen como objetivo principal mantener el orden público en lugares que están destinados a familias. Además las propias autoridades informaron que dichos controles se van a intensificar en horas de la noche, donde estos espacios son ocupados en general por jóvenes.