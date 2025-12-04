Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

diciembre 4, 2025

La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato recuperó una moto robada y detuvo a una persona

El hecho ocurrió esta madrugada de este jueves.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato (UEP) realizaba controles de rutina y patrullajes por el interior del barrio Arcoiris y en un momento dado lograron detener la marcha de un masculino que se trasladaba en una moto Honda Wave 110cc.

Tras realizar la verificación de los papeles del rodado, los uniformados consultaron por sistema la numeración de motor de la moto y fue en ese momento cuando se percataron de que sobre el rodado en cuestión había una denuncia por robo vigente.

Por este motivo, se detuvo a la persona que manejaba el rodado, se lo trasladó a la dependencia policial y también se hizo efectivo el secuestro de la moto. 

Por directivas del ayudante fiscal actuante, se notificó a la persona, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal. Según la información aportada por parte del Ministerio de Seguridad, la moto tiene pedido de captura vigente por un robo agravado cometido durante el mes de noviembre pasado.

