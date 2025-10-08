La Unidad VANT de la policía celebra su cuarto aniversario: una herramienta clave para la prevención del delito en Valle de Uco y la provincia

Fue creado en el año 2021 y actualmente cuenta con un total de 26 pilotos habilitados para manejar este tipo de drones.

En el año 2021, fue creado por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, la Unidad VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), una herramienta que se volvió de vital importancia para la prevención del delito.

En la provincia de Mendoza, desde su creación a la fecha la Unidad VANT, ha tenido más de 2000 intervenciones en distintos hechos. Actualmente la provincia cuenta con un total de 26 efectivos policiales que cuentan con la formación y la habilitación para manejar este tipo de drones. Respecto al personal habilitado, el Valle de Uco, cuenta con dos pilotos que tienen la habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para pilotear este tipo de vehículos no tripulados.

Desde sus primeros vuelos, la unidad ha demostrado su eficacia: 360 búsquedas de personas, 85 procedimientos vinculados a narcocriminalidad, 100 investigaciones judiciales, 70 allanamientos y 726 maniobras operativas, y suma 2.031 intervenciones en toda la provincia. Cada misión refleja cómo la vigilancia aérea se integra a la estrategia de seguridad y fortalece la acción de las fuerzas en tierra.

La provincia cuenta con una flota que combina drones DJI Mavic 2 Enterprise Advanced y DJI M30T, equipados con cámaras térmicas, ópticas de alta resolución y sensores de proximidad. Los M30T duplican la autonomía de vuelo, alcanzando hasta 40 minutos, y permiten transportar herramientas, agua o desfibriladores, convirtiéndose en un recurso clave para rescates y emergencias.

La resistencia a polvo, humedad y vientos fuertes, junto al posicionamiento RTK de precisión milimétrica, garantiza operaciones seguras y confiables incluso en condiciones adversas, y ubican a Mendoza como líder en el uso policial de drones en el país.

La Unidad VANT ya cuenta con una Delegación Sur operativa y proyecta nuevas bases en el Valle de Uco, la zona Este y General Alvear, fortaleciendo la cobertura en todos los oasis de la provincia. Su labor se articula con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y con unidades especializadas como el GRIS, el GES y las divisiones investigativas, asegurando respuestas rápidas, precisas y seguras ante cada intervención.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza