La Vuelta Ciclista de Mendoza ya tiene fecha de recorrido

La exigente competición recorrerá una vez más la provincia en el mes febrero.

La provincia de Mendoza vivirá del 17 al 26 de febrero la edición número 47 de la Vuelta Ciclista. En la mañana de hoy jueves 5 de enero, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, se reunió con el responsable de la Asociación Ciclista Mendocina, Fernando Lanzone, para trabajar los distintos puntos de las etapas del giro mendocino.

La popular competencia marcará la escena deportiva durante la segunda quincena de febrero y recibirá a varios equipos extranjeros.

Lanzone adelantó que el pelotón va a contar con la presencia de varias escuadras de Chile, que ya confirmaron, y hay dos de Brasil, una de Ecuador y el Continental de Bolivia, que vino el año pasado, Pío Rico, que va a volver a venir de Bolivia.

“Gracias al apoyo del Gobierno, nuevamente se hace la vuelta, la cual sin lugar a dudas le hace bien al deporte de la provincia en general. Apostar por la continuidad es mejor que hacer grandes eventos, y que queden en el tiempo. La Vuelta de Mendoza es muy importante y año a año tenemos el apoyo del Gobierno, que permitió que se corra todos los años, incluso en pandemia”, explicó el presidente de la asociación deportiva, y agregó: “Ha sido uno de los pocos eventos que no se suspendió y que se realizó con protocolos exitosamente, permitiendo la continuidad que tenemos hasta hoy”.

Lanzone comentó respecto a los recorridos que están trabajando en la logística para evitar lugares que estén deteriorados y pasar por lugares que no se hayan ocupado.

“Hay etapas que no las podemos sacar porque son emblemáticas, como la del Cristo Redentor, y es necesaria para la vuelta. Los recorridos se cambian año a año para que la vuelta no sea monótona y que no tenga la misma definición. Estamos trabajando para que todo salga más que bien”, añadio.

El subsecretario Federico Chiapetta señaló que se encuentran todas las etapas, priorizando al deportista, la seguridad del deportista.

“Si bien nos interesa que haya público, los protagonistas son los ciclistas y esta vuelta es un evento muy arraigado en la cultura de todos los mendocinos, que está jerarquizada por la presencia de extranjeros siempre, pero que se caracteriza también por darle la prioridad a muchos ciclistas mendocinos para mostrarse y para tener la posibilidad de que el público los apoye. Es una mezcla de consagrados del extranjero y muchos amateurs que ven esta posibilidad de lucirse en su provincia”, declaró.

Con información: Prensa Gobierno de Mendoza.