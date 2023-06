“Lágrimas de machirulo”: la historia detrás de la taza de Cristina Kirchner

Después de que se hiciera viral la imagen de la taza que estaba utilizando CFK, antikirchneristas denunciaron la cuenta de la emprendedora que las fabrica. “Hablan de trabajar, pero terminan denunciando cuentas de gente que está laburando”, dijo la joven. Cómo llegó la taza a las manos de la vice.

El emprendimiento de tazas personalizadas “Sustancia y elegancia”, popular en Instagram desde hace años, fue víctima de un bloqueo de cuenta en las últimas horas, luego de que se viralizara una foto que este lunes compartió en redes sociales Florencia Kirchner en la que se veía a su hija Helena merendando con Cristina Fernández de Kirchner junto a una taza plateada con la leyenda “Lágrimas de machirulo”.

La foto subida por Florencia Kirchner a historias de Instagram se volvió rápidamente viral, luego de que varias personas reconocieran que la taza era producción de Sustancia y Elegancia. Este martes, para sorpresa de muchos seguidores, la creadora del emprendimiento, Tatiana, recibió una notificación de Instagram informando que le habían dado de baja su cuenta.

Según contó en diálogo con C5N, no es la primera vez que Instagram la cancela. “Ya me ha pasado otras veces que viene gente y denuncia la cuenta porque no le gusta (que una taza tenga motivos kirchneristas), porque le cae mal”, relató la mujer, que ya había hecho otras tazas con motivos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof “y se venden mucho”.

“Pasa mucho que hablan de trabajar y todo pero terminan denunciando cuentas de gente que está laburando”, advirtió sobre la hipocresía de quienes la atacan con este tipo de acciones.

Respecto a cómo llegó la taza a manos de Florencia Kirchner, Tatiana explicó que “la tiene hace tiempo. “No se si fue en la pandemia o un poco antes unas amigas de Florencia me compraron unas tazas para regalarle a ella y después yo me enteré y le mandé un par más”.

Lo que no esperaba Tatiana, según contó en la entrevista televisiva, es que tantas personas supieran que la taza era una creación suya. “Me sorprendió un montón que la gente empezó a reconocer mi taza. Entonces me empezaron a mandar la historia de Florencia diciendo ‘che, es tu taza’. Y yo obviamente resposteé y ahí se viralizó un montón. Fue tremendo lo que pasó. La gente me empezó a preguntar. Y en un momento miro el celular y me habían bajado la cuenta”, recordó.

“Para mi fue un garrón. Por suerte yo tengo otra cuenta (@sustanciaaaaa), que es la que uso para cerámica y las clases, para poder avisar que la cuenta principal (@sustanciayelegancia) me la inhabilitaron. Lo que me aparecía es infringía normas o una cosa así. Supuestamente puedo hacer un reclamo pero lo que no se entiende es que haya mucha gente que la terminó denunciando y que de pronto la bajaron”, concluyó.

Tras lo ocurrido, Florencia Kirchner publicó otra historia de Instagram en la que escribió: “No puedo creer el lío que se armó por la taza, nivel que le cancelaron la cuenta a Sustancia y Elegancia. Les dejo acá su cuenta secundaria @sustanciaaaaa las hace a pedido. De paso les cuento que es mega funcional, ahí tomo café, sopa, y a veces como gelatina, jaaa”.

Fuente: Página 12