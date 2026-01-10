Laguna del Diamante: después de la apertura Vialidad trabaja en los caminos de acceso

En la nota, todo lo que tenés que saber si pensas conocer este magnífico espacio natural.

La Reserva Natural Laguna del Diamante inauguró oficialmente su temporada 2026 el jueves 8 de enero, en un acto realizado en la Seccional Guardaparque Alvarado, pese a que el ingreso de visitantes al área se vio truncado por las fuertes tormentas que se desarrollan en gran parte de la provincia. Con el objetivo de que los visitantes puedan ingresar a esta majestuosa área natural protegida a la brevedad, Vialidad Provincial trabaja nuevamente en el despeje, mantenimiento y acondicionamiento del circuito de acceso.

Durante la jornada inaugural estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, entre ellas, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter; el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas; el director de Desarrollo Turístico e Innovación del Ente Provincial de Turismo, Marcelo Reynoso, y el consejero de Zona Centro de Vialidad Provincial, Fernando Rojas.

Durante el acto oficial, Funes Pinter recordó la importancia de respetar las normas de uso dentro del área protegida. “Es fundamental seguir toda la cartelería y las indicaciones del personal de Guardaparques y de Gendarmería. Está prohibido hacer fuego en cualquier lugar que no sea el específicamente habilitado. En la laguna hay un área de acampe con pircas, que es el único sector donde se permite hacer asado y encender fuego. En el resto del área, esto está totalmente prohibido”.

Además, remarcó que no se debe intervenir sobre el entorno natural: “Está prohibido interactuar con la fauna nativa y también extraer cualquier tipo de material, ya sea geológico o de flora. Toda la flora, la fauna y el material geológico deben mantenerse intactos”.

En relación con el acceso, explicó que “el camino va a estar preparado para todo tipo de vehículos, incluso vehículos menores. Si bien lo recomendable es doble tracción, Vialidad trabajó y está reacondicionando para que se pueda llegar a la laguna con cualquier tipo de rodado. De todos modos, es muy importante respetar la zonificación: hay sectores donde no se puede ingresar. Por eso, insisto en la importancia de respetar siempre la cartelería y la normativa del área”.

Por su parte, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, invitó a residentes y turistas a conocer el lugar y a disfrutarlo de manera responsable: “Queremos que vengan, que lo conozcan. Estoy seguro de que se van a asombrar por la belleza de este lugar, por su naturaleza y por toda la vida que alberga”.

“Es un área protegida y queremos que se mantenga tal como está. Por eso es fundamental que quienes nos visiten lo hagan con responsabilidad y respeto”, subrayó.

Reynoso explicó el valor histórico y cultural de los recorridos propuestos: “Vamos a habilitar el sendero de los pescadores hasta la casa de Juan Gualberto García, quien encontró a Henri Guillaumet, el aviador francés que sufrió un accidente en los años 30 y fue hallado cuando descendía desde la Laguna del Diamante. Es un recorrido que conecta paisaje, historia y memoria, y eso lo vuelve realmente maravilloso”.

Reynoso también subrayó la importancia estratégica de la laguna dentro de los proyectos de turismo de largo recorrido: “Estamos trabajando con el Sendero de Gran Recorrido de los Andes, que tiene a la Laguna del Diamante como punto central. Desde aquí se extienden 250 kilómetros hacia el norte y 250 kilómetros hacia el sur, convirtiendo este sitio en un verdadero punto de unión entre los Andes centrales y los Andes patagónicos-fueguinos”.

Finalmente, expresó su optimismo por la temporada: “Estamos muy contentos con esta apertura y esperamos que el camino pueda habilitarse completamente para que muchos turistas disfruten de esta experiencia única en la Laguna del Diamante”.

Caminos despejados y acceso seguro

La apertura de la temporada fue posible gracias a los trabajos realizados por Vialidad Mendoza, que continúa con tareas de despeje y mantenimiento tras el último temporal en Alta Montaña. Las labores incluyeron la remoción de grandes acumulaciones de nieve, el retiro de rocas de gran tamaño y la reconstrucción de tramos del camino.

Desde la Ruta Nacional 40, último punto asfaltado, hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra acondicionados. El tramo más exigente comprende 43 kilómetros entre la Seccional Guardaparque Alvarado y la Seccional Laguna, donde se encuentra el refugio El Cilindro, frente al espejo de agua.

Ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal, a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.

Actividades habilitadas y entradas

¿Dónde sacar turno y pagar la entrada?

En todos los casos, se debe adquirir la entrada por internet previamente a la visita en este enlace

https://entradasanp.mendoza.gov.ar/turneroanppub/servlet/com.turneroanp.solturno001

El ingreso es a partir de las 7 hasta las 17 para quienes van por el día y hasta las 19 para aquellos que buscan pernoctar. Este cronograma de horarios rige hasta el 28 de febrero; en marzo, el ingreso es a partir de las 8 y hasta las 16 para los visitantes que buscan ingresar por el día y hasta las 18 para quienes vayan a pernoctar.

El martes rige una excepcionalidad por relevo del personal, y el ingreso comienza a las 13. El egreso por Seccional Alvarado es hasta las 21 y, a partir de marzo, hasta las 20.

Entrada por el día

En la visita por el día, es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo y picnic. Se solicita respetar las indicaciones de Guardaparques.

Duración: un día.

Entrada con acampe

En la visita con acampe es posible realizar actividades como pesca deportiva, senderismo, ciclismo, picnic y acampe.

Para poder acampar dos noches, tiene que haber disponibilidad el día que se va a iniciar la visita y los dos días consecutivos posteriores.

La zona de acampe es agreste, ubicada en la margen oeste de la Laguna del Diamante, protegida de los imperantes vientos del oeste por una colada de escoria. Está ubicada en cercanía de los baños públicos y no cuenta con proveeduría.

Duración: cantidad de noches seleccionadas al adquirir su entrada.

Entrada andinista para trekking o ascenso al volcán Maipo

Esta entrada autoriza el trekking y/o ascenso al Maipo, con una permanencia de hasta siete días y seis noches.

Requisitos obligatorios: equipo de radiocomunicación (handy VHF) y firmar el Formulario de Aceptación de Riesgo.

Se sugiere subir con un guía de montaña o de Alta Montaña habilitado, pero no es obligatorio. Se recomienda llevar navegador satelital (GPS) y equipo de Alta Montaña.

Duración: hasta siete días y seis noches.

Recomendaciones generales para los visitantes

Hidratarse bien antes y durante su visita para evitar síntomas de mal agudo de montaña.

El sitio es agreste y cuenta con baños públicos. No hay proveeduría. Llevar todas sus provisiones, incluso leña comprada, agua y elementos de higiene personal.

Contar con protector solar, lentes de sol, gorra, ropa de abrigo y rompevientos.

Pescadores: la pesca es deportiva y se debe contar con licencia de pesca vigente. Son requisitos obligatorios para el uso de flotador individual: silbato, chaleco salvavidas, patas de rana, cuerda y estaca para amarrarse a la costa.

Ciclistas: el uso de casco es obligatorio.

Andinistas: es obligatorio contar con radiocomunicación (handy VHF).

Sugerencias vehiculares: acceder con vehículos altos. Disponer de auxilio mecánico en condiciones y de al menos 3/4 de combustible en el tanque.

Evite multas.

Recuerde que está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro que posean cubiertas con taco y/o escape sin silenciador.

Es obligatorio entregar la bolsa de residuos numerada a su egreso en Seccional Alvarado.

Se prohíbe

Circular a campo traviesa o fuera de los caminos vehiculares habilitados.

Velocidad máxima: 40 km/h en Ruta 98 y 20 km/h en huellas secundarias.

Hacer fuego y acampar fuera de los lugares establecidos.

Circular en bicicleta fuera de huellas vehiculares y sin casco.

Hacer las necesidades fuera de los baños públicos.

Perturbar o dañar a la fauna y la flora.

Extraer elementos naturales de la reserva o restos arqueológicos.

Pescar sin haber hecho la desinfección de alga Didymo, sin carnet habilitante, fuera de los lugares habilitados o con carnadas naturales.

Alterar el paisaje, escribir grafitis en rocas u otros lugares.

Dañar la cartelería y la infraestructura.

Dejar residuos en cualquier zona y no ser bajados como se le indica en el ingreso a la Reserva.

Para más información, haga clic aquí. https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/atencion-ciudadana__trashed/.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza