Lamentable: a las trompadas y con un árbitro en el hospital, así terminó la final del fútbol en Tunuyán

El presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán tuvo que resguardarse en una casa junto con sus familiares, ya que intentaron agredirlo.

En cancha de Unión Escorihuela, Fernández Álvarez y Sarmiento, jugaron la final del torneo. Cuando se jugaban más de 20 minutos del complemento y con el equipo de Los Sauces, ganando por 3 a 0, se desató una batalla campal.

Según fuentes que estuvieron presentes en la cancha informaron que luego de una decisión arbitraria, que terminó con el tercer gol de Fernández Álvarez, los jugadores de Sarmiento fueron directamente contra la terna arbitral, Cristian Arrieta, Manuel Beltrán y Enrique Arrieta, siendo este último atacado salvajemente con golpes de puño y patadas.

Como consecuencia de los golpes recibidos, el árbitro tuvo que ser trasladado al hospital Scaravelli, donde ingresó por guardia y fue diagnosticado con politraumatismos varios.

El presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán, Alberto Estrella, se encontraba junto a su familia viendo el partido y luego de que se desató la batalla campal, tuvo que resguardarse en el interior de una vivienda (la casa del canchero), ya que algunos integrantes del cuerpo técnico del Club Sarmiento lo habían ido a buscar con intensión de agredirlo físicamente.

Con el Cuco Digital dialogó el propio Alberto Estrella y dijo al respecto: “el ataque fue directamente iniciado por los jugadores de Sarmiento, atacaron a los tres árbitros, fue una pena que la final de nuestro fútbol termine así”.

Además, dijo: “deportivamente hablando, esto ya está en manos del Tribunal de Penas y esperemos que cuando tome la decisión, sea ejemplar, esperamos sanciones severas y justas”, concluyó Alberto Estrella, presidente del fútbol de Tunuyán.

Ataque al árbitro Enrique Arrieta