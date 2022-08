Lanzan becas destinadas a mujeres para estudiar programación

La beca #SheCodes tiene como finalidad capacitar en tecnología a más mujeres hispanohablantes para motivar la inclusión dentro del mercado.

EducaciónIT , compañía dedicada a brindar cursos, carreras y capacitaciones tecnológicas con presencia en países hispanohablantes, lanza un Plan de Becas con la finalidad de que más mujeres se inserten en el mundo IT.

“Impulsamos la diversidad al capacitar a miles de mujeres entre nuestros alumnos. La finalidad es que puedan ingresar donde quieran, desde multinacionales a compañías locales.

Nuestro aporte, además de la enseñanza y experiencia para una salida laboral efectiva, es promover la inclusión de distintos perfiles al brindar igualdad de oportunidades”, explica Sebastián Divinsky, CEO de EducaciónIT.Brindar igualdad de oportunidades en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) garantiza mayor diversidad de talentos en el espacio de trabajo.

A su vez, ayuda a reducir la brecha salarial que existe entre varones y mujeres, y brinda mayores oportunidades a las mujeres, que suelen ser la fuerza laboral más relegada.

Así lo explica Mayra Zambrano, quien hoy es Software Tester QA, egresada de EducaciónIT: “El curso que realicé me dio el empujón que necesitaba. Hace dos años veía el mundo de la programación y códigos muy fuera de mí alcance, ahora me siento más cerca de la empresa, el sueldo y la capacitación constante”.

Existe una realidad en la oferta y demanda de talento que causa preocupación. El mercado avanza rápidamente, demanda cada vez más puestos y perfiles IT, pero la oferta está por detrás.

“Este Plan de Becas busca promover y motivar a las mujeres para que ingresen en las áreas donde quieran lucir su potencial y alcanzar el éxito. Acompañar a las mujeres mientras se empoderan es clave. Por eso, la educación es una herramienta esencial para el éxito profesional. Debemos romper con los estereotipos y cambiar la mirada de la sociedad hacia un mundo más igualitario y diverso. Brindar oportunidades sin sesgo es un objetivo a cumplir”.

El programa #SheCodes está destinado a mujeres mayores de 18 años, determinadas en alcanzar su éxito profesional en el mundo IT. El nivel de conocimientos es indistinto. Solo tienen que saber que quieren llegar a “lo más alto” en sus carreras.

En el caso de Traudy Vargas, antropóloga social, a principios del 2020 le tocó reinventarse. Por recomendación de dos de sus ex alumnos comenzó a estudiar en EducaciónIT. Así nos dijo: “Haber estudiado para convertirme en Scrum Master no solo me posibilitó ingresar en la pasantía en la que me encuentro hoy, sino que me cambio mi pensamiento de que el mundo IT no solo es programación, sino es un conjunto de metodologías que permite actualizar y facilitar los procesos cotidianos”.

Además de la beca completa gratuita, se capacitará en habilidades técnicas, y se les dará acceso al servicio de Career Advisor. El mismo consiste en la capacitación en herramientas de habilidades blandas (armado de CV o Payroll de entrevistas) y entrenamiento de las becadas, que potenciarán sus oportunidades de empleabilidad.

¿Cómo puedo postularme?

-Ingresá, a partir del 10 de agosto, y completá tus datos.

-Recibirás un mail de confirmación de tu postulación.

-En caso de quedar pre-seleccionada, EducaciónIT se contactará vía e-mail para avanzar con la primera evaluación.

-Una vez aprobada, se continúa a una tercera etapa de entrevista.

¿Cuáles son los requisitos de postulación?

– Tener buen uso de PC.

– Contar con un equipo propio para realizar la capacitación de forma virtual.

– Conexión a Internet.

La brecha de género en STEM aún es muy grande y queda mucho camino por recorrer. Sé parte de la transformación digital.

Fuente: Ámbito