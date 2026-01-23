Lara, la niña que contrajo botulismo, fue trasladada al hospital Carrillo para seguir con su recuperación

La menor se encuentra en terapia intensiva desde el mes de noviembre pasado. Su padre continúa también con su recuperación en una clínica de Godoy Cruz.

Desde el mes de noviembre del 2025, un padre y su hija, oriundos de Tunuyán, se encuentran hospitalizados luego de ser diagnosticados con botulismo luego de consumir una conserva casera.

En el caso de Lara de 15 años, en el día de hoy ha sido trasladada al servicio de terapia intensiva del hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras. Según los propios familiares de la menor, la decisión del traslado se da debido a que el Scaravelli, cuenta con una terapia intensiva que por momentos se colapsa.

“Al tener tantos internados en el servicio, el riesgo de contagio de otras patologías es alto y además ella necesita una atención más personalizada”, comentó un tío de la menor.

“Nos han dicho que en el Carrillo, la terapia intensiva no cuenta con muchos pacientes y eso va a permitir que a ella la puedan atender de mejor manera, sobre todo el equipo de kinesiólogos que trabaja en su recuperación.

“Otra situación que presenta Lara, es que hace días le tuvieron que realizar una cirugía para darle la alimentación”, explicó el familiar.

Por su parte, Manuel Arrue (el papá), permaneció poco más de un mes internado en la terapia intensiva del hospital Scaravelli y fue trasladado a un sanatorio privado, en Godoy Cruz, donde se encuentra llevando adelante su recuperación. Según familiares, Manuel presenta una evolución muy favorable y desde hace días ya come por sus propios medios.