Larisa Malisani, la joven tupungatina que era buscada, confirmó que se encuentra bien

La chica está de vacaciones y manifestó que se trató de una maniobra de su mamá para dejarla mal parada.

Larisa Jennifer Malisani confirmó que se encuentra bien.

El martes, la Oficina Fiscal N°20 de Tupungato solicitó colaboración para dar con el paradero de la joven de 26 años de edad, luego de que su familia denunciara su desaparición. Según detalla el informe policial, la chica había sido vista por última vez el 12 de abril del 2019.

Sin embargo, tras enterarse de la notita que fue difundida por medios locales, la joven se reportó a través de Facebook, confirmó que se encuentra bien y manifestó que su madre quiso dejarla mal parada ya que tienen una “pésima” relación.

“Gente por favor les pido no compartan está información falsa, si soy yo pero no estoy desaparecida son mentiras de este medio!! Solo salí de vacaciones y nada más, para los que me conocen saben que tengo una pésima relación con mi mamá, pero ella se encarga de dejarme mal por todos lados y sé que esto a sido de su parte para molestarme, tienen que entender que ella padece de bipolaridad y es por eso que no comparto su forma de ser y eso hace que nos llevemos mal.. gracias cualquier tipo de malestar que tengan con mi persona me hablan a mi!! Gracias”, escribió Larisa.