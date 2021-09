“Las autopistas se convirtieron en ríos”: un sancarlino en medio del huracán de Nueva York

Foto: gentileza AFP

Jorge Von Zedtwitz vive desde hace 20 años en Estados Unidos y fue testigo de un hecho inaudito. “El 911 colapsó”, declaró.

En las últimas horas, el huracán Ida causó estragos en Nueva York y hasta el momento son al menos 29 los muertos tras las inundaciones que provocó el fenómeno climático.

Las lluvias iniciaron durante la noche del miércoles y este jueves por la mañana, la ciudad amaneció bajo agua, lo que obligó a cortar las principales vías de tránsito en varios distritos, incluidos Manhattan, el Bronx y Queens.

Se trata de un hecho histórico. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) registró un récord de 80 mm de lluvia en una hora en Central Park.

Jorge Von Zedtwitz, un sancarlino que vive desde hace 20 años en Estados Unidos compartió su testimonio y aseguró que jamás había visto algo similar.

“Fue muy fuerte anoche, fue muy duro. Nosotros vivimos en un edificio grande, en un segundo piso, la verdad que no pasamos problema. Pero la gente con casas con sótanos que retan para vivir, toda esa gente la ha pasado muy mal”, relató el hombre en diálogo con El Cuco Digital.

“El tráfico hoy ha sido terrible. Para hacer 10 kilómetros, tardé 4 horas. La gente abandonó los autos a la orillas de las autopistas porque las autopistas se transformaron en ríos. Se pararon los motores de tanta agua y la gente huyó del pánico”, declaró Jorge, quien manifestó que el servicio de emergencias colapsó.

“Dificilísimo. Los subterráneos están inundados. Son caratas las entradas y salidas a los subway(subtes). La cantidad de gente que ha tenido problemas médicos anoche y no pudo comunicarse con el 911 para que le enviaran una ambulancia. Que en la capital del mundo el servicio de emergencias haya colapsado, es inaudito, es algo increíble que no te conteste la policía”, destacó.

“A algunos autos la fuerza del agua los dio vuelta, los estalló contra los muros de contención de las autopistas, una locura. Pero lo que más me asustó fue cuando ayer me llamó Nancy, una ex empleada de la carnicería, y me dice que se le estaba inundando el basement (sótano), que tenía el agua hasta las rodillas, que por favor le ayude a llamar a la Policía porque ella no habla inglés. Y llamando y llamando y nadie atendía y después llamabas y no te podías conectar con el 911. La verdad que de terror”, contó el hombre, que comparó el impactante suceso con una película.

“Como decía anoche, parece que vivimos en la película La Purga donde todo vale, donde no hay policías, una anarquía, un caos total, es lo que pasó ayer”, completó.

Anoche, la nueva gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia tras “importantes” inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad, que podrían abarcar a unos 20 millones de personas.

El presidente Joe Biden viajará a Luisiana, donde el huracán dejó sin suministro eléctrico a más de un millón de hogares.