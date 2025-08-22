Las consecuencias del zonda en la provincia: árboles caídos e incendios forestales

El paso del zonda dejó algunas consecuencias en varios departamentos de Mendoza.

Las ráfagas de viento Zonda soplaron con fuerza este jueves, afectando a toda la provincia. El fenómeno se sintió con más intensidad en horas de las tarde y obligó a suspender las clases presenciales en algunos puntos de la provincia.

Según el relevamiento realizado por Defensa Civil, hubo incendios forestales, árboles y ramas caídas, transformadores y cables cortados, entre otros daños. Lavalle, Maipú y Las Heras fueron los departamentos más afectados. En total, hubo 90 novedades.

Luján de Cuyo

Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1

Árboles caídos: 2

Postes caídos: 1

Total: 4

San Rafael

Incendios forestales: 4

Total: 4

Las Heras

Árboles caídos: 6

Incendios forestales: 7

Total: 13

Guaymallén

Árboles caídos: 7

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 04

Total: 11

Godoy Cruz

Ramas caídas: 3

Árboles caídos: 2

Total: 5

Maipú

Árboles caídos: 8

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5

Total: 13

Santa Rosa

Incendios forestales: 5

Árboles caídos: 5

Total: 10

General Alvear

Incendios forestales: 2

Total: 2

San Martín

Incendios forestales: 2

Total: 2

Capital

Árboles caídos: 1

Total: 1

Fuente: MDZ on line