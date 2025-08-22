Las consecuencias del zonda en la provincia: árboles caídos e incendios forestales

El paso del zonda dejó algunas consecuencias en varios departamentos de Mendoza.
Las ráfagas de viento Zonda soplaron con fuerza este jueves, afectando a toda la provincia. El fenómeno se sintió con más intensidad en horas de las tarde y obligó a suspender las clases presenciales en algunos puntos de la provincia.
Según el relevamiento realizado por Defensa Civil, hubo incendios forestales, árboles y ramas caídas, transformadores y cables cortados, entre otros daños. Lavalle, Maipú y Las Heras fueron los departamentos más afectados. En total, hubo 90 novedades.
Luján de Cuyo
Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1
Árboles caídos: 2
Postes caídos: 1
Total: 4
San Rafael
Incendios forestales: 4
Total: 4
Las Heras
Árboles caídos: 6
Incendios forestales: 7
Total: 13
Guaymallén
Árboles caídos: 7
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 04
Total: 11
Godoy Cruz
Ramas caídas: 3
Árboles caídos: 2
Total: 5
Maipú
Árboles caídos: 8
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5
Total: 13
Santa Rosa
Incendios forestales: 5
Árboles caídos: 5
Total: 10
General Alvear
Incendios forestales: 2
Total: 2
San Martín
Incendios forestales: 2
Total: 2
Capital
Árboles caídos: 1
Total: 1
Fuente: MDZ on line