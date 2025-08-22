Facebook X-twitter Youtube Instagram

Las consecuencias del zonda en la provincia: árboles caídos e incendios forestales

El paso del zonda dejó algunas consecuencias en varios departamentos de Mendoza.

Las ráfagas de viento Zonda soplaron con fuerza este jueves, afectando a toda la provincia. El fenómeno se sintió con más intensidad en horas de las tarde y obligó a suspender las clases presenciales en algunos puntos de la provincia.

Según el relevamiento realizado por Defensa Civil, hubo incendios forestales, árboles y ramas caídas, transformadores y cables cortados, entre otros daños. Lavalle, Maipú y Las Heras fueron los departamentos más afectados. En total, hubo 90 novedades.

Luján de Cuyo
Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1
Árboles caídos: 2
Postes caídos: 1
Total: 4

San Rafael
Incendios forestales: 4
Total: 4

Las Heras
Árboles caídos: 6
Incendios forestales: 7
Total: 13

Guaymallén
Árboles caídos: 7
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 04
Total: 11

Godoy Cruz
Ramas caídas: 3
Árboles caídos: 2
Total: 5

Maipú
Árboles caídos: 8
Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5
Total: 13

Santa Rosa
Incendios forestales: 5
Árboles caídos: 5
Total: 10

General Alvear
Incendios forestales: 2
Total: 2

San Martín
Incendios forestales: 2
Total: 2

Capital
Árboles caídos: 1
Total: 1

Fuente: MDZ on line

