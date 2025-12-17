Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

logo el cuco digital

Las denuncias contra padres que no vacunan a sus hijos dan como resultado un aumento en la concurrencia a vacunatorios

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Mendoza, es la primera provincia de la Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación.

Luego de que se conocieran denuncias judiciales contra padres que se negaron a vacunar a sus hijos, se registró un notable incremento en la concurrencia a los vacunatorios de Mendoza. Durante los últimos días, decenas de familias mendocinas se acercaron a los centros de salud para poner al día los esquemas de vacunación, especialmente en niños y adolescentes.

Mendoza se convirtió en la primera provincia de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, lo que marca un precedente a nivel nacional. El ministro de Salud, Rodolfo Montero anunció días atrás, que la cartera sanitaria había presentado 15 denuncias en la Justicia contra padres que se negaban a vacunar a sus hijos. Dicha acción generó un efecto inmediato en las familias mendocinas que se acercaron a los vacunatorios, para ponerse al día con los esquemas, en un contexto marcado por la preocupación ante la reaparición de enfermedades prevenibles y el refuerzo de los controles sanitarios.

“El martes, 80 niños se pusieron al día con la primera dosis de Triple viral y 35 completaron el esquema al recibir la segunda dosis; 71 niños se pusieron al día con la primera dosis de varicela y 71 completaron el esquema al recibir la segunda dosis, 64 niños recibieron el refuerzo contra meningococo que tenían atrasado, 41 niños se vacunaron contra la polio, 52 niños recibieron el refuerzo de neumococo que tenían atrasado y 53 niños se pusieron al día con la vacuna contra la Hepatitis A”, expresó la jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar.

Refuerzos y esquemas incompletos

Desde el Ministerio de Salud y Deportes indicaron que “una gran parte de las consultas corresponde a esquemas incompletos o refuerzos atrasados, tanto en menores como en adultos”. En ese sentido, recordaron que todas las vacunas incluidas en el calendario oficial son gratuitas y obligatorias, y que están disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Desde el Departamento de Inmunizaciones insistieron en la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y no dejarse llevar por contenidos falsos o desinformación que circula en redes sociales. “La vacunación es una herramienta fundamental para evitar enfermedades graves que ya habían sido erradicadas”, señalaron.

Fuente: Diario El Sol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO