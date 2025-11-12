Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

Las Galácticas del Valle traen sus acrobacias aéreas y de piso al escenario de La Consulta

A partir de las 19:30 horas.

La comunidad de La Consulta vivirá el sábado 15 de noviembre una jornada artística en el cine “Real de La Consulta”, donde el colectivo escénico Las Galácticas del Valle presentará su obra La Historia del Mural. Se trata de una creación colectiva, una ficción galáctica que combina acrobacias de piso y aéreas, relatos poéticos, música mendocina y sonidos provenientes de diversos lugares.

La propuesta invita al público a sumergirse en una experiencia sensorial y narrativa que celebra el arte comunitario y la diversidad cultural, con una puesta en escena que promete sorprender por su originalidad y fuerza expresiva.

Las Galácticas del Valle

Las personas interesadas podrán adquirir sus entradas de forma anticipada a un valor de 8.000 pesos, o bien en taquilla por 9.000 pesos. La compra se realiza a través del alias Lasgalacticas (Cinthia Alcaraz), enviando el comprobante al número telefónico 261 2556468.

