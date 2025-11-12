Las Galácticas del Valle traen sus acrobacias aéreas y de piso al escenario de La Consulta

A partir de las 19:30 horas.
La comunidad de La Consulta vivirá el sábado 15 de noviembre una jornada artística en el cine “Real de La Consulta”, donde el colectivo escénico Las Galácticas del Valle presentará su obra La Historia del Mural. Se trata de una creación colectiva, una ficción galáctica que combina acrobacias de piso y aéreas, relatos poéticos, música mendocina y sonidos provenientes de diversos lugares.
La propuesta invita al público a sumergirse en una experiencia sensorial y narrativa que celebra el arte comunitario y la diversidad cultural, con una puesta en escena que promete sorprender por su originalidad y fuerza expresiva.