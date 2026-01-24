Las tormentas no dan descanso a los productores de Valle de Uco: este jueves volvieron a castigar la región

Aunque no hay información oficial, los vecinos comparten imágenes del granizo de este jueves.

Las tormentas no dan tregua, y este jueves volvieron a castigar la producción de Valle de Uco.

Según informaciones extraoficiales (el gobierno no brinda datos desde hace meses), las tormentas de ayer afectaron varias zonas de Valle de Uco, pero especialmente algunos parajes y distritos de Tunuyán, sobre todo, Los Sauces, Los Chacayes y Colonia Las Rosas.

Según reportaron algunos productores, entre ellos Diego Stortini, referente vitícola y ligado a las Cámaras empresariales, el granizo causó mucha destrucción. En su caso, le llevó el 100% de la cosecha de uva.

(imágenes redes Diego Stortini)

Otros productores y vecinos también mostraron la intensidad del fenómeno y los daños que causó.

Para hoy continúan las alertas por tormentas en Valle de Uco.

Contingencias Climáticas habilitó la toma denuncias por la tormenta del viernes 23 de enero*

Los productores afectados tendrán tiempo hasta el 6 de febrero para notificar daños.

La Dirección de Contingencias Climáticas habilitó la toma de denuncias por daños de granizo en distritos afectados por las tormentas graniceras, registradas en horas de la tarde del viernes 23 de enero.

El plazo para las denuncias se extiende por 10 días hábiles desde el 26 de enero hasta el 6 de febrero. Dicho trámite se puede realizar de formar virtual a través del SIA (https://www.mendoza.gov.ar/contingencias/)

o de manera presencial en delegaciones y centros receptores de la DCC.