Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital

Las tres escuelas ganadoras de Tunuyán Verde tuvieron una jornada educativa en el Manzano Histórico

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La actividad se diseñó para ofrecer una experiencia educativa vinculada al cuidado del ambiente, en contacto directo con la naturaleza.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Ambiente, junto a Eco de Los Andes y Distribuidora Gama, premió a las tres escuelas ganadoras del programa Tunuyán Verde con una jornada educativa en el Manzano Histórico, destinada a los estudiantes de sexto grado.

Las instituciones ganadoras fueron la Escuela Ignacio Fermín Rodríguez, la Escuela Rosa Trebes de Torres y la Escuela Ignacio Álvarez. Los estudiantes de estos establecimientos educativos lideraron la recolección de plástico PET durante el ciclo 2024-2025, convirtiéndose en las ganadoras de esta edición del programa.

La actividad en el Manzano Histórico se diseñó para ofrecer una experiencia educativa vinculada al cuidado del ambiente, en contacto directo con la naturaleza. Durante el día, los estudiantes participaron de caminatas interpretativas por la montaña, juegos recreativos con la colaboración del Ejército Argentino y una visita guiada al museo de Ciencias Naturales.

El objetivo de la propuesta fue reforzar conceptos relacionados con la biodiversidad, el manejo responsable de residuos, la conservación del agua y el valor ambiental y cultural de la montaña.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO