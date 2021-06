Le desfiguró la cara y pide justicia: “Temo por el daño que puede hacerme a mí y a otras. Es un peligro”

El hecho de violencia de género ocurrió en el departamento de Tunuyán.

El pasado viernes 8 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, una mujer de Tunuyán fue violentada por su ex pareja, quien le desfiguró la cara. La victima pide justicia y que a su vez el hombre sea detenido de forma permanente, ya que tras el hecho lo aprehendieron pero poco después recobró la libertad.

En comunicación con este medio, Alejandra contó que vivió una situación muy angustiante y que teme por su vida y la de su hijita, ya que ha recibido amenazas por parte del agresor. “Temo por el daño que puede hacerme a mí y a otras. Es un peligro”, agregó.

Por otro lado, la joven de tan sólo 22 años detalló que la pelea comenzó cuando se preparaban para ir a Mendoza “a buscar unas cosas que necesitamos para un emprendimiento. Se molestó porque me estaba demorando atendiendo a la nena que tiene un año y dos meses para dejársela a su mamá. Yo le dije que si no me esperaba un momento no lo iba a acompañar, entonces ahí se molestó por lo que le dije, se levantó, me tiró el pelo, me tiró a la cama; ahí estaba la nena quien mirando todo se largó a llorar, pero no le importó. Siguió pegándome con golpes de puño en la cara, en la nuca, en la cabeza, en el ojo, en la nariz, en el pómulo izquierdo. Yo me traté de defender pero no pude”.

Seguidamente Alejandra añadió a su relato: “La madre y la hermana de él trataron de agarrarlo y cuando lograron tranquilizarlo yo me escapé y le mandé un mensaje de WhatsApp a mi mamá”, por miedo de que le quitara el teléfono y no alcanzara a llamar a la Policía.

Tras el violento ataque, la mujer pudo radicar la denuncia en la Comisaría 15º y la Justicia dispuso una orden de restricción para que el sujeto no se le acerque. Aún así, le preocupa que haya sido aprehendido dos días y luego puesto en libertad. “Yo lo creo capaz de cumplir lo que dijo, que me iba a matar”, cerró lamentando lo sucedido.