Le dijo que no se junte con los chicos del barrio, porque «los va a convertir en gay como su tío»

Todo comenzó porque el niño tenía las uñas pintadas.

Un niño de San Carlos sufrió un hecho de discriminación por parte de una vecina y su tío, un concejal del departamento, decidió hacer una cálida reflexión en las redes sociales para contar lo sucedido.

Según relató Juan Torres, quien también es padrino del chico agredido, la mujer se ofuscó porque su ahijado tenía las uñas pintadas y le dijo que eso «es de gay» y que no fuera «a su casa jugar con los chicos de la cuadra», argumentando que «si se junta con otros niños, niñas, los va a convertir en gay».

Al enterarse de la situación, Torres decidió ir hablar con la vecina para poder explicarle que su accionar «está lleno de odio, que atrasa y que es lamentable», aunque ella no le permitió medir muchas palabras.

Tras el lamentable episodio, el concejal hizo un posteo en las redes sociales, demostrando su apoyo a su sobrino y pidiendo no ser como su vecina. La publicación ha recibido cientos de reacciones y comentarios de apoyo.

El posteo completo

“Acciones que atrasan, que no ayudan a una sociedad más justa e igualitaria

La vecina le dice a mi ahijado que tener las uñas pintadas es de gay, atribuyéndole a la palabra un insulto, pero no le alcanzo con eso, también le dijo que no viniera a su casa a jugar con los chicos de la cuadra. Además, lo echó porque ella piensa que, si se junta con otros niños, niñas, los va a convertir en gay.

Al día siguiente le repitió que se sacara el esmalte de las uñas, que se iba a parecer a su padrino que es gay.

Al enterarme de la situación fui a charlar con la vecina, solo con el propósito de tratar de hacerle entender, que ya somos parte de otra sociedad, de una sociedad en donde la niñez no juzga a las personas por como se visten, por si se pintan las uñas o por tener el pelo largo.

No me permitió decirle que ser gay, homosexual o de la sexualidad que sea, no es un insulto, que su accionar está lleno de odio, que atrasa y que es lamentable.

Para terminar el día fui a ver a mi ahijado y lo abracé fuerte (estaba muy enojado), decidí pintarme las uñas, para ser como el, al menos por un rato, para intentar ver la vida como el, sin prejuicios, sin insultos y con muchos colores como sus uñas, como el mundo que le deseo.

Si la vida te brinda la posibilidad de tener hijas, hijos, hijes te pido un solo favor, no seas como mi vecina, inculca en ellos el amor, la sabiduría y déjalos que sean felices con sus decisiones, sin ataduras, sin prejuicios.

Ahijado te amo, gracias por cuidarme y por enseñarme, estarás siempre rodeado de afectos sinceros que jueguen con vos, no cambies nunca”.