Le pegaron, le quisieron robar la bicicleta y se escaparon: poco después los atrapó la Policía

Se trata de dos sujetos que tras ser aprehendidos, se pelearon entre ellos adelante del ayudante fiscal.

En las últimas horas se registró un intento de robo en Tupungato que terminó con dos hombres aprehendidos.

Fuentes oficiales informaron que mediante el CEO Valle de Uco, se desplazó a pie personal policial a calle Coronado del Cordón de Plata, ya que habían unos hombres agrediendo a otro físicamente. Cuando los efectivos llegaron al lugar entrevistaron a la víctima, quien manifestó que dos sujetos previo golpearlo en el rostro, habían intentado sustraerle una bicicleta.

La víctima señaló a los involucrados, que iban caminando por la calle, y en ese momento los uniformados intentaron entrevistarlos, pero salieron corriendo, sin embargo poco después fueron aprehendidos y puestos a disposición de oficina fiscal.

Pero eso no fue todo, sino que una vez en la sub comisaría distrital, los sujetos comenzaron a agredirse entre ellos en presencia del ayudante fiscal y debieron ser asistidos en Centro de Salud, pero no presentaban lesiones visibles.