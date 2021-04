Le robaron su camioneta a una familia de Tupungato: entre lágrimas, la dueña pidió ayuda para recuperarla

Se trata de una Ford F100 blanca.

Este domingo, una familia de Cordón del Plata, Tupungato, sufrió un hecho de inseguridad en la Feria de Ugarteche. Maleantes sustrajeron una Ford F 100 color blanco.

Elvira, víctima del robo en comunicación con este medio contó con mucha angustia que fueron a comprar “algunas cositas para sus hijos porque le estaban haciendo falta y en un ratito, nos robaron la camioneta”.

“Hicimos la denuncia y dimos aviso a la Policía pero hasta el momento no tenemos novedades. No sé cómo pasó, en media hora la camioneta ya no estaba más. Ahí está lleno de policías pero nadie vio nada. Nos quedamos sin nuestro medio de movilidad y nosotros lo necesitamos mucho porque vivimos en una parte lejos del Cordón”, agregó.

Por último, la mujer pidió por favor que ante cualquier dato dar aviso al 911 o llamar al 2622-521920.