Le robaron tres equinos de su finca en San Carlos y ofrece recompensa para recuperarlos

Se trata de dos yeguas y un caballo.

El pasado lunes en horas de la noche, maleantes ingresaron a una finca ubicada en Cálise, San Carlos, y robaron tres equinos.

La propiedad está ubicada en calle Pellegrini, en una zona que desde hace un tiempo es blanco de la inseguridad, según han manifestado varios vecinos.

Ignacio Azpillaga, víctima del hecho, dialogó con El Cuco Digital y dijo que el robo se produjo cerca de las 22 horas, pero que él se enteró “a la mañana del otro día, cuando una vecina vio mis otros caballos sueltos y faltaban tres: una yegua tordilla, un caballo oscuro y una yegua alazana. Dos animales eran de un hombre que los tenía en mi finca y otro de mi hija” comentó.

Seguidamente Ignacio dijo que cuando le avisaron del hecho se encontraba en Mendoza, por lo que llamó al 911 y efectivos se dirigieron hasta el lugar, pero no obtuvieron ningún resultado. “Cuando llegue a San Carlos fui e hice la denuncia pero hasta el momento no me han dado ningún dato y nadie me ha llamado”.

Por otro lado, en cuanto a la ola de inseguridad que sufren, el vecino expresó que “robos siempre han habido, un montonazo y cada vez más. Hay 20 vecinos y a cada uno le han robado como tres veces”.

Para cerrar, la víctima informó que “hay una recompensa por algún dato certero” que lo llevé a dar con los animales. Ante cualquier novedad, comunicarse al 261-5 780853.