Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 8, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 8, 2026

logo el cuco digital

Leonor Ardiles será la representante de Tunuyán en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El evento reunirá a 18 representantes de departamentos de la provincia.

La Municipalidad informó que Leonor Ardiles será la representante local en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se realizará el domingo 8 de febrero, desde las 19.30 horas, en el Teatro Griego Municipal El Peral, en el departamento de Tupungato. El evento es organizado por la Dirección de Personas Mayores del Gobierno de Mendoza y reunirá a las representantes de los 18 departamentos de la provincia. La jornada incluirá la elección de la Reina Provincial de Personas Mayores 2026, con ingreso libre y gratuito.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de acompañar esta instancia provincial, subrayando el valor del rol activo de las personas mayores en la comunidad. Mientras que el jefe de Adultos Mayores, Darío Cirrincione, señaló que este tipo de actividades consolidan el trabajo que se realiza durante todo el año desde el área: “Leonor lleva consigo el compromiso y la participación de nuestros adultos mayores, quienes han construido estos espacios con dedicación y presencia constante”. La votación se realizará según la terminación del DNI y estará habilitada únicamente para personas de 60 años o más.

Leonor Ardiles obtuvo su lugar como representante departamental tras su participación en la Fiesta de la Vendimia del Adulto Mayor, desarrollada recientemente en el Auditorio Municipal. Su presencia en la instancia provincial simboliza el reconocimiento al recorrido, la experiencia y la participación activa de quienes integran los programas municipales destinados a este grupo etario. 

Fuente: prensa Tunuyán 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Accidente fatal en San Carlos: el vuelco de una camioneta deja un hombre fallecido y una mujer herida

Homicidio en Tunuyán: un hombre murió acuchillado y ya hay un detenido por el hecho

Investigan la muerte de una anciana en Tunuyán: se habla golpes y de abuso sexual

Peligrosos, violentos y denigrantes comentarios contra la reina de San Carlos en una reconocida radio de Mendoza

Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

La anciana fallecida en Colonia Las Rosas podría haber sido atacada sexualmente por más de una persona

“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

Un hombre sufrió la amputación de una mano y un dedo de una pierna y su familia pide comida en la calle para sobrevivir

Una mujer robó mercadería de un comercio en Tupungato y terminó detenida

Un motociclista en terapia intensiva tras accidentarse en San Carlos 

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO