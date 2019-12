“Les digo a todos los sancarlinos que allí no se podría hacer minería…Tampoco en Tupungato y en Tunuyán”

Así lo expresó el gobernador Rodolfo Suarez en último programa del año de Séptimo Día, emitido por El Siete.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, fue el protagonista este miércoles del último programa del año de Séptimo Día por El Siete. Allí respondió sin guardarse nada a los planteos de los conductores Andrés Gabrielli y Carlos Hernández. Y sobre uno de los temas más candentes del momento, la modificación de la Ley 7.722, aseguró: “Soy el defensor número uno del agua de Mendoza”.

Con el Presidente

“Lo vi bien. No lo conocía personalmente. Lo vi tranquilo, muy amable. Fue una reunión con los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales y de Corrientes, Gustavo Valdés, de casi 2 horas. Nos dio una visión de la macroeconomía del país y rescato su predisposición al diálogo. Quiere gobernar con todos los gobernadores”, relató Suarez sobre uno de los encuentros que mantuvo esta semana con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Las nuevas medidas y el quórum

“Entiendo que dentro del espacio que gobierna, entre ellos han estado hablando algunas medidas. Nosotros en cambio a muchas de esas medidas las conocimos cuando entró el proyecto al Congreso”, dijo el goberndor y luego se refirió a la polémica por el quórum y desalentó cualquier especulación sobre un quiebre en Juntos por el Cambio.

“Hay que distinguir. Una cosa es quórum para que puedan jurar los legisladores nuevos. Eso corresponde hacerlo y eso es lo que yo pedí. La otra cosa es dar el quórum para tratar el proyecto de ley. Si el oficialismo logra quórum hay que dar el debate. Pero de ninguna manera íbamos a impedir que juraran los legisladores” manifestó.

La situación de la Provincia

“Estamos en una situación que no es fácil por causas de la macroeconomía del país. No es tan mala por la buena gestión de (Alfredo) Cornejo. Pero la macroeconomía afecta cualquier tipo de orden que uno pudiera lograr. Hubo una caída importante en el consumo en la provincia y en el país y eso significa menos recaudación. Si no hubiéramos ordenado el Estado como lo hizo Cornejo hoy estaríamos en situación muy crítica. El chubasco nacional fue fuerte y nosotros vamos a terminar con algún tipo de déficit que no es tan grave y nos permite proyectar un presupuesto. Pero vamos a bajar un poco el ritmo de obra pública”, analizó.

Luego añadió, sobre el Presupuesto 2020 presentado este miércoles en la Legislatura: “Estamos pidiendo crédito para obras del BID, como el Girsu (la planta de tratamiento de residuos), el acueducto de La Paz, la doble vía en el Este y jardines maternales. Estamos pidiendo créditos pero no sabemos si va a haber mercado. Como también el roll-over para poder renegociar la deuda, algo que le sucede a cualquier ser humano y cualquier empresa”.

La oposición

“Con el justicialismo estamos hablando. Hay mucho diálogo. Tengo buen diálogo con los intendentes, con Anabel Fernández Sagasti, con Guillermo Carmona. Estamos teniendo un diálogo maduro y muy bueno para Mendoza”, reflexionó Suarez.

La Ley 7722

En este punto Suarez fue muy enfático: “Sé que hay resistencias, el martes hubo manifestaciones y hubo gente que vino de San Carlos. Les digo entonces a todos los sancarlinos que allí, así hubiera licencia social, no se podría hacer minería porque hay leyes vigentes, hay parques naturales… Tampoco en Tupungato y en Tunuyán. Hay muy pocos lugares en los que se podría hacer minería y en esos lugares hay consensos. Y se harán con todos los controles, con toda la tecnología. Tenemos el 40% de la población debajo de la línea de la pobreza y hay que generar trabajo”.

“Hoy el problema más grande es el calentamiento global. Es un fenómeno mundial. No lo digo yo. La única manera es con las energías limpias y las energías limpias se generan a través de la minería. Hay que entenderlo. Yo voy a ser el defensor número uno del agua de Mendoza. El 95% del agua la usamos en riego a manto. Si logramos riego por goteo y a la vez energía solar, podríamos triplicar la producción y las regalías”, aseveró.

Vaca Muerta

“Le pedí al Presidente que interceda ante las nuevas autoridades de YPF. Nosotros tenemos 2 áreas concesionadas. Necesitamos que YPF vaya a explorar y explotar. Nosotros vamos a concesionar en 2020 áreas más chicas y en menos tiempo para generar un círculo virtuoso. Es una posibilidad para generar riquezas y empleo“, se explayó el gobernador sobre el desarrollo en Vaca Muerta.

“Además de Malargüe, tenemos algún lugar de Las Heras al Norte para explotar. Es lo que se conoce como San Jorge, un área cerrada, sin influencia sobre ninguna cuenca y no usa cianuro. Se utilizaría el agua que equivale a 10 hectáreas de viñedo nada más. Y se podrían generar 3 mil puestos de trabajo, 1.700 de ellos permanente. Podemos hacer esto bien. Explotación no significa contaminación”, sumó.

Aceite de cannabis

“El aceite de cannabis nos puede dar tantas regalías como el petróleo. Tenemos el clima y las condiciones. Genera muchísima mano de obra, mucho trabajo manual”, fue otra de las revelaciones importantes que dejó Suarez.

Ya sobre el final de la entrevista, el gobernador Suarez contó que ya ha tenido contactos fructíferos con los gobernadores de San Juan, San Luis y Neuquén pare encarar acciones en conjunto: “Las regiones tienen que potenciarse y eso no es competencia. Es cocreación”.

Fuente: Diario Uno