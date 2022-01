«Les regalo este Dakar»: el agradecimiento de Francisco Moreno a un pueblo que lo recibió como un héroe

El joven que hizo historia en el Dakar llegó a su tierra natal y fue recibido por una multitud. Además recibió un reconocimiento de manos del intendente y un retrato de un artista local.

Francisco Moreno arribó este martes a la Argentina tras su destacable participación en la última edición del Rally Dakar. El piloto oriundo de Tupungato se consagró subcampeón en la categoría de cuatriciclo tras ganar la última etapa de la competencia que tuvo lugar en Arabia Saudita.

El joven de 25 años llegó a Mendoza durante la tarde donde lo recibió una multitud que precipitaba lo que ocurriría minutos más tarde en su departamento natal donde se vivió una verdadera fiesta. Cientos de personas se congregaron para darle la bienvenida al corredor que puso a nuestro provincia en lo más alto de la exigente carrera que mide a los mejores pilotos del mundo.

Pasadas las 20 Francisco pisó suelo tupungatino, donde una caravana partió desde la Bodega Atamisque, ubicada en la ruta provincial 86 de San José, hacia la plaza departamental donde fue recibido por los vecinos y el intendente Gustavo Soto.

Alrededor de las 21, el corredor, con la bandera que lo representó en el Dakar en los hombros, saludó a los vecinos en la calle Belgrano, donde una multitud le brindó su apoyo con gritos, cánticos y carteles. El joven se mostró muy agradecido por el recibimiento de la gente en todo momento. Luego, se subió a su cuatriciclo y así al escenario desde donde el locutor Dardo Carrizo conducía el evento que estuvo acompañado por el Banda Militar «Granadero Chepoyá», y recibió una bendición.

Después, notablemente emocionado, Francisco dirigió una palabras a su pueblo, que lo recibió como un héroe.

“No esperé nunca todo esto. Creo que me ha sobrepasado. Fui con la idea de terminar el Dakar, fue una ilusión que teníamos con mi papá y mamá (..) Y poner a Tupungato con estos resultados me llenó de satisfacción, me sentí realizado. También le agradezco mucho a cada uno de ustedes por su aliento día a día para poder seguir, mejorar y atravesar todo lo que atravesé sin darme cuenta. No puedo más”, expresó a través del micrófono.

“Desde que llegué no he parado de saludar gente, me he sentido muy emocionado. Volví al pueblo que me vio nacer, donde mucha gente seguramente me ha visto con el cuatriciclo (…) Les agradezco a toda la gente (…) Les regalo este Dakar, esto es para ustedes”, manifestó.

Posteriormente tomaron la palabra sus padres. “No puedo valuar la emoción que tengo. No solamente por mi hijo que le pudo regalar una sonrisa a Tupungato, a la gente, al mundo, porque él, ustedes vieron, ama a su pueblo, allá lejos puso a su bandera que decía Tupungato. Les agradezco muchísimo el apoyo de todo el pueblo. Se notó mucho, con los mensajes, preguntas, muchas gracias, gracias ante todo”, dijo su mamá.

“Estamos llenos de felicidad y orgullo. Gracias, gracias y gracias”, agregó su papá.

Luego fue el turno del intendente Gustavo Soto, que le entregó un reconocimiento. “Francisco ¿qué más podemos agradecerte, a vos, a tu familia? Quiero en vos poner esta alegría que nos has traído en momentos difíciles. El deporte, la convicción, el trabajo, el esfuerzo, de una familia, de un chico de nuestro departamento, nos hace ver que no hay sueño imposible cuando hay ganas, esfuerzo, unión, compañerismo detrás de ese objetivo. Así que ese es el ejemplo para todos los jóvenes que están acá para que desde su lugar den lo mejor por ustedes mismos y por nuestro departamento y por nuestro país”, destacó el mandatario.

Más tarde Francisco recibió un retrato pintado por el artista Alejandro Yañez, que fue acompañado por un emocionante mensaje leído por el locutor.