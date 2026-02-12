LET’S ACADEMY: aprender inglés en el único centro de exámenes internacionales presenciales en Tunuyán

Brinda la oportunidad de certificar, sin tener que viajar

LET’S ENGLISH ACADEMY es el único centro de exámenes internacionales presenciales en Tunuyán, que ofrece la oportunidad de certificar sin tener que viajar.

Como explican las profesoras Ayelén Maidan y Tania Maidan, “el objetivo principal de esta Academia es innovar la enseñanza del idioma teniendo en cuenta el avance en su aprendizaje en los últimos años”. Un dato muy destacable es que el año pasado, más de 40 alumnos certificaron su nivel con resultados excelentes.

En estos tiempos, donde el aprendizaje de un idioma es fundamental, LET’S ENGLISH ACADEMY ofrece un lugar donde aprender INGLÉS de forma moderna, para que los estudiantes logren comunicarse con confianza y seguridad en situaciones reales.

Además, tanto las clases como los exámenes están pensados para diferentes edades: así, tanto niños, como adolescentes y adultos, pueden ir aprendiendo y crecer paso a paso.

Debe destacarse que, el certificado que otorga LET’S ENGLISH ACADEMY , a través de PATH EXAMINATIONS, es aceptado en diversas universidades, empresas y organismos de todo el mundo. Esta certificación facilita el acceso a programas de intercambio, becas y universidades extranjeras. Y en relación a lo laboral específico, se puede certificar el nivel de inglés en el ámbito laboral que se necesite, por ejemplo, en HOTELERÍA, TURISMO, y otros.

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA A LA HORA DE ELEGIR DÓNDE ESTUDIAR INGLÉS

PATH EXAMINATIONS

Deja atrás métodos tradicionales y rígidos. Su objetivo es que los estudiantes se comuniquen con confianza y seguridad en situaciones reales.

El objetivo principal que tiene nuestra propuesta es llevar su aprendizaje del idioma a otro nivel.

BENEFICIOS DE CERTIFICAR INTERNACIONALMENTE

RECONOCIMIENTO GLOBAL

El certificado es aceptado en diversas universidades, empresas y organismos de todo el mundo. Ya que se encuentra avalado dentro del marco común europeo.

Es una credencial que no depende de un país o institución local.

VENTAJA ACADÉMICA

Facilita el acceso a programas de intercambio, becas y universidades extranjeras.

Reemplaza exámenes de ingreso de idioma en instituciones educativas.

Son certificaciones reconocidas por universidades a nivel Nacional entre ellas la Universidad Nacional de Cuyo.

PROCESO GRADUAL Y MOTIVADOR

Los exámenes internacionales están diseñados por varios niveles lo que permite a los niños , adolescentes y adultos crecer paso a paso.

VALIDEZ DURADERA

Los certificados no tienen fecha caducidad, lo que los convierte en un activo permanente sin necesitad de renovación.

CERTIFICACIÓN PARA AMBITOS LABORALES

Pueden certificar tu nivel de inglés en el ámbito laboral que necesites, HOTELERÍA, TURISMO.

FLEXIBILIDAD A LA HORA DE RENDIR

Path Examinationsofrecen flexibilidad: pueden tomarse de manera integrada, evaluando todas las habilidades lingüísticas (comprensión auditiva, lectura, expresión oral y escrita), o bien por módulos individuales donde el alumno presente mayor solidez.

No es requisito que los alumnos rindan exactamente el nivel que están cursando. Tienen la posibilidad de presentarse en aquel nivel en el que se sientan más seguros y preparados, garantizando así una experiencia positiva y motivadora

PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES

Durante el l año los alumnos reciben una preparación constante: sus clases, prácticas y evaluaciones parciales reproducen en gran medida el formato del examen final.

APROBACIÓN DE LOS EXÁMENES

A diferencia de otros sistemas de evaluación, los exámenes internacionales de inglés no se reprueban. Cada estudiante recibe un certificado oficial que acredita el nivel de competencia alcanzado, lo cual garantiza que todo esfuerzo se traduzca en un reconocimiento real.

LET’S ENGLISH ACADEMY

