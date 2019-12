Ley de Solidaridad Social: Juntos por el Cambio y la izquierda no darán quórum

Posiciones encontradas con el radicalismo. Gerardo Morales reavivó la interna cuando acusó a la bancada de tener una “actitud antidemocrática” por no dejar asumir a 25 diputados del Frente de Todos en la sesión.

Luego de una jornada de idas y vueltas, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio resolvió no dar quórum para la sesión en la que el oficialismo busca tratar el proyecto de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y en la que, además, deben asumir 25 legisladores del Frente de Todos. A ellos se sumó el Frente de Izquierda.

Hasta anoche, la bancada tenía en claro que rechazaría de plano la iniciativa enviada al recinto por el Gobierno, aunque terminó por decidir “por unanimidad no dar quórum y no votar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional”.

“A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional”, informó el interbloque opositor en un comunicado lanzado tras la reunión que mantuvo por la noche.

La determinación de no dar quórum se adoptó tras una votación a la que se llegó con posturas encontradas, encabezadas, básicamente, por la Coalición Cívica y parte de la UCR. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, remarcó esta mañana que no está de acuerdo “con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación”. “La rechazo terminantemente”, enfatizó.

El diputado Nicolás del Caño, por su parte, aseguró que el Frente de Izquierda “no va a facilitar el quórum ni los votos a este megaproyecto que le otorga superpoderes al Poder Ejecutivo para estructurar todo su plan económico en función del pago de la deuda del FMI, los bonistas, y por otro lado ajustar a los jubilados”.

