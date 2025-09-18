Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 18, 2025

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Así lo determinó el juez Marco Martinelli, luego de la audiencia que se llevó adelante en el Juzgado Penal Colegiado de Valle de Uco.

Alias “Tatu” Miranda, permanecía detenido desde el pasado 7 de septiembre, luego de ser detenido por la policía que lo acusó de atropellar y abandonar a José Luis Núñez (32) en calle El Indio. El cuerpo de la víctima fue encontrado por un peatón que pasaba por el lugar del hecho.

Miranda fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria. Además, la justicia comunicó días después que al momento del hecho manejaba bajo los efectos del alcohol con más de un gramo de sangre.

En la mañana de este jueves, en la audiencia frente al juez Marco Martinelli, se le fijó una fianza de 5 millones de pesos y se le otorgó la libertad condicional. Ahora el acusado va a seguir el proceso en libertad.

“Cuando el Ministerio de Seguridad, acredite que el pago de la fianza quedará formalmente en libertad, el juez cree que no existe ningún riesgo de fuga y por eso se le concedió la libertad condicional”, aseguró el abogado Lucio Chávez, que defiende los intereses de la familia de la víctima.

Por último, el propio abogado dijo: “ahora seguiremos buscando pruebas y aportando a la justicia para que se acelere este proceso”, cerró el defensor penalista.

