Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

logo el cuco digital

Licitación: seis empresas se encuentran interesadas en la obra de modernización del sistema Yaucha-Área Pareditas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La obra impactara sobre más de mil hectáreas cultivables y beneficiará a 216 productores.

El Gobierno Provincial y el Departamento General de Irrigación dieron un paso crucial hacia la eficiencia hídrica de Mendoza con la apertura de sobres de la licitación para la modernización del sistema de riego Yaucha-Área Pareditas.

Un total de seis empresas y Uniones Transitorias de Empresas (UTE) presentaron sus ofertas para esta obra fundamental, que impactará positivamente a 216 productores y permitirá tecnificar más de 1.139 hectáreas en San Carlos.

Esta obra, considerada clave para la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo de la zona, tiene un presupuesto oficial de $15.500.000.000 y se financiará con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El acto administrativo con la recepción y apertura de ofertas se llevó a cabo este martes en la sede central del Departamento General de Irrigación, ubicada en Barcala 202 de la Ciudad de Mendoza.

Las seis empresas interesadas en ejecutar el proyecto son:

-UTE Corporación del Sur SA – Dafre SA

-UTE Tolcon SA – Ceosa

-José Cartellone Construcciones Civiles SA

-Obras Andinas SA

-UTE Sanco – Construcciones San Guillermo SA

-UTE Construcciones San José SRL – Stornini SA

Detalles de la Modernización: Riego eficaz y flexible

El proyecto tiene como objetivo central contribuir al desarrollo productivo sostenible de la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando un servicio de abastecimiento de agua de riego gestionado de forma eficaz, equitativa y flexible.

La obra se ubica en la cuenca del Río Tunuyán Superior e impactará directamente sobre el área abastecida por las Ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y, de la Rama Dumas, la Hijuela Paramillo, zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.

La infraestructura incluye:

-Un reservorio de regulación de 90.000 m³ como pieza central.

-Red presurizada: instalación de una red de tuberías plásticas de aproximadamente 27 km.

-Puntos de entrega: 58 hidrantes para riego y sistemas de medición y control de caudales.

Beneficios y objetivos específicos

La modernización se enfoca en tres ejes principales:

Eficiencia hídrica: Se busca reducir drásticamente las pérdidas por infiltración y mejorar la eficiencia global del recurso, optimizando su uso en un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

Tecnología y ahorro: Se implementará una red de distribución de agua presurizada gravitacionalmente (sin necesidad de energía eléctrica), generando un importante ahorro energético.

Sistema a demanda: Se dispondrá de un sistema de distribución de agua con servicio a la demanda, lo que garantiza una gestión del recurso más precisa y justa.

La implementación de esta infraestructura no solo aumentará la garantía del servicio, sino que también fomentará la tecnificación del riego, lo que redundará en un aumento de la productividad y la calidad de los cultivos de San Carlos.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO