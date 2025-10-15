Licitación: seis empresas se encuentran interesadas en la obra de modernización del sistema Yaucha-Área Pareditas

La obra impactara sobre más de mil hectáreas cultivables y beneficiará a 216 productores.

El Gobierno Provincial y el Departamento General de Irrigación dieron un paso crucial hacia la eficiencia hídrica de Mendoza con la apertura de sobres de la licitación para la modernización del sistema de riego Yaucha-Área Pareditas.

Un total de seis empresas y Uniones Transitorias de Empresas (UTE) presentaron sus ofertas para esta obra fundamental, que impactará positivamente a 216 productores y permitirá tecnificar más de 1.139 hectáreas en San Carlos.

Esta obra, considerada clave para la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo de la zona, tiene un presupuesto oficial de $15.500.000.000 y se financiará con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El acto administrativo con la recepción y apertura de ofertas se llevó a cabo este martes en la sede central del Departamento General de Irrigación, ubicada en Barcala 202 de la Ciudad de Mendoza.

Las seis empresas interesadas en ejecutar el proyecto son:

-UTE Corporación del Sur SA – Dafre SA

-UTE Tolcon SA – Ceosa

-José Cartellone Construcciones Civiles SA

-Obras Andinas SA

-UTE Sanco – Construcciones San Guillermo SA

-UTE Construcciones San José SRL – Stornini SA

Detalles de la Modernización: Riego eficaz y flexible

El proyecto tiene como objetivo central contribuir al desarrollo productivo sostenible de la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando un servicio de abastecimiento de agua de riego gestionado de forma eficaz, equitativa y flexible.

La obra se ubica en la cuenca del Río Tunuyán Superior e impactará directamente sobre el área abastecida por las Ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y, de la Rama Dumas, la Hijuela Paramillo, zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.

La infraestructura incluye:

-Un reservorio de regulación de 90.000 m³ como pieza central.

-Red presurizada: instalación de una red de tuberías plásticas de aproximadamente 27 km.

-Puntos de entrega: 58 hidrantes para riego y sistemas de medición y control de caudales.

Beneficios y objetivos específicos

La modernización se enfoca en tres ejes principales:

Eficiencia hídrica: Se busca reducir drásticamente las pérdidas por infiltración y mejorar la eficiencia global del recurso, optimizando su uso en un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

Tecnología y ahorro: Se implementará una red de distribución de agua presurizada gravitacionalmente (sin necesidad de energía eléctrica), generando un importante ahorro energético.

Sistema a demanda: Se dispondrá de un sistema de distribución de agua con servicio a la demanda, lo que garantiza una gestión del recurso más precisa y justa.

La implementación de esta infraestructura no solo aumentará la garantía del servicio, sino que también fomentará la tecnificación del riego, lo que redundará en un aumento de la productividad y la calidad de los cultivos de San Carlos.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza