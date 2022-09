Litio: el precio trepó ya casi 400% y el Estado interviene para explotar el recurso

El litio fue el mineral que más aumentó su precio, y las exportaciones subieron 211%. Este año se pondrá en marcha la tercera planta de producción de Argentina y el Gobierno se prepara para anunciar una sociedad, YPF Litio, para intervenir en el mercado.

Las exportaciones de litio aumentaron 211% en el acumulado del año, en parte porque los precios del carbonato tuvieron un salto de casi 400%. Durante su gira por Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández anticipó que la producción de litio se multiplicará por diez hacia 2030. Antes de fin de año, se pondrá en marcha el tercer proyecto de Argentina. Según pudo averiguar Ámbito, la estrategia del Gobierno será intervenir en la explotación a través de YPF, y el agregado de valor con una plata de baterías que se inaugurará en diciembre.

Durante su paso por Houston, Alberto Fernández aseguró ante los directivos de las 30 empresas más importantes del sector energético que el país multiplicará “10 veces la producción de litio para 2030”. Además, mencionó que en Argentina se produce el 8% de la producción mundial del mineral. En la misma línea que el Presidente, los gobernadores del Norte Grande irán a Estados Unidos del 26 al 30 de septiembre en una misión comercial para buscar inversiones.

Uno de los grandes anuncios que tiene el Gobierno pendientes para este año es participar de la puesta en marcha del tercer proyecto de producción de litio que tendrá Argentina. Será el proyecto Cauchari-Olaroz, ubicado en Jujuy, en el salar homónimo, desarrollado por la minera Exar, luego de una inversión de u$s 741 millones. Exar está conformada por la canadiense Lithium Americas, la china Ganfeng Lithium y la firma jujeña Jemse. Su presidente, Franco Mignacco, es a su vez el titular de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), a cargo de dialogar con el Gobierno las próximas medidas para el sector, como un régimen especial de acceso a divisas, que de momento quedó en stand by.

El Gobierno tiene particular interés en el litio, por tratarse de un mineral estratégico para el mundo por la transición energética, y por el impacto que pueda llegar a tener en la llegada de nuevos dólares. Las exportaciones de litio acumulan u$s 394 millones entre enero y agosto, un aumento del 211% contra el mismo período del 2021. La exportación del mes de agosto marcó un récord histórico, y por segundo mes superó a los montos de la plata, según datos de la Secretaría de Minería, a cargo de Fernanda Ávila. En el último año, el litio fue el mineral que más aumentó su precio, comparado con oro, plata y cobre. En agosto, la tonelada de carbonato de litio se vendió a u$s 73.063, una suba interanual del 395%.

Intervención estatal

El Gobierno comenzó a intervenir en el sector del litio. Lo hará a través de YPF Litio, que será una sociedad anónima propiedad de YPF, que buscará participar en todos los eslabones de la cadena: desde la exploración, hasta las baterías. Si bien todavía no fue anunciada esta nueva sociedad, el oficialismo ya decidió quiénes estarán a cargo, y ya comenzó sus primeros trabajos.

El objetivo no es cambiar las leyes, por lo que el mineral continuará siendo propiedad de las provincias, por más que fuentes dentro del Gobierno consideren que es un debate que “hay que dar”. Sin embargo, ante la urgencia de avanzar en la explotación, por sobre los tiempos que tiene el Congreso y la falta de consensos con la oposición, la meta principal es la “industrialización” con agregado de valor, y el avance en negociaciones binacionales que se intensificaron en las últimas semanas, para conformar una “agenda de trabajo” con Chile y Bolivia, para “defender los recursos en forma regional”.

En cuanto a exploración, los primeros pasos de YPF Litio fueron cerrar acuerdos en Catamarca, La Rioja y Formosa, y seguirán Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. Según pudo averiguar Ámbito, la exploración le cuesta YPF unos u$s 2 millones, como fue el caso de Catamarca. Las mayores inversiones se dan en las plantas industriales.

En diciembre, el Gobierno promete inaugurar la primera planta de fabricación de celdas para baterías, en conjunto con Y-TEC, el Conicet y la Universidad de La Plata. Aguardan la llegada de 15 contenedores con maquinaria, con una inversión de u$s 12 millones. El crédito no es una preocupación. “Con el mineral, aparecen los inversores”, contó una fuente. El problema es la geopolítica de esas inversiones: hasta qué punto se podrá permitir el ingreso de países como China, ante la mirada de Estados Unidos, contó la fuente. También hay interés de bancos internacionales, como el BID o la CAF.

Fuente: Ámbito