Llega a Chilecito el operativo de Vacunación y Castración de Mascotas: los requisitos

Son 10 turnos por orden de llegada.

La Municipalidad de San Carlos informó que la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas estará mañana jueves en la Escuela “Simón Cruz Guevara” Viluco Chilecito, a partir de las 09:00 horas.

Las personas que deseen asistir con sus mascotas para VACUNACIÓN de antirrábica, anticonceptiva o desean adquirir sus pastillas desparasitarías deberán respetar los horarios establecidos y no podrán retirar vacunas anticonceptivas.

En tanto, los vecinos que asistan para CASTRAR a su mascota, ya sea perro o gato deberá tener un ayuno el animal de 8 horas, SIN AGUA NI ALIMENTOS debido a que pone en riesgo la vida del animal . Las perra hembras NO PUEDEN ESTAR OBESAS, NI EN CELO, tampoco se realizará la cirugía a CANICHES, NI SUS CRUZAS o RAZAS GRANDES.

Quienes asistan con felinos deben transportarlos con una manta en canil, canasto, caja grande y bien cerrada. Cabe destacar, que los perros también deben tener una manta y poseer correa y bozal. Además, deben asistir con un paño de zalea por animal.