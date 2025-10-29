Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 29, 2025

logo el cuco digital

Llega a Chilecito el operativo de Vacunación y Castración de Mascotas: los requisitos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Son 10 turnos por orden de llegada.

La Municipalidad de San Carlos informó que la Campaña de Vacunación y Castración de Mascotas estará mañana jueves en la Escuela “Simón Cruz Guevara” Viluco Chilecito, a partir de las 09:00 horas.

Las personas que deseen asistir con sus mascotas para VACUNACIÓN de antirrábica, anticonceptiva o desean adquirir sus pastillas desparasitarías deberán respetar los horarios establecidos y no podrán retirar vacunas anticonceptivas.

En tanto, los vecinos que asistan para CASTRAR a su mascota, ya sea perro o gato deberá tener un ayuno el animal de 8 horas, SIN AGUA NI ALIMENTOS debido a que pone en riesgo la vida del animal. Las perra hembras NO PUEDEN ESTAR OBESAS, NI EN CELO, tampoco se realizará la cirugía a CANICHES, NI SUS CRUZAS o RAZAS GRANDES.

Quienes asistan con felinos deben transportarlos con una manta en canil, canasto, caja grande y bien cerrada. Cabe destacar, que los perros también deben tener una manta y poseer correa y bozal. Además, deben asistir con un paño de zalea por animal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO