septiembre 5, 2025

logo el cuco digital
Llega a San Carlos Valentino Merlo para la Estudiantina: cómo adquirir las entradas

Por medio de un posteo en redes sociales, la Municipalidad de San Carlos confirmó la llegada del joven artista Valentino Merlo para celebrar la Semana Estudiantil.

Con el inicio de septiembre, mes característico por la primavera y las actividades estudiantiles, se terminó la espera sobre qué artista se presentará el 21 de septiembre, Día de los Estudiantes. Finalmente, se anunció que Valentino Merlo estará presente el sábado 20 de septiembre por la tarde en el Teatro Municipal Neyú Mapú, ubicado en J. Néstor Lencinas (RP 92), esquina El Fuerte 508, San Carlos, Mendoza, Argentina.

La entrada general tiene un valor de $8.000 pesos, menores de 8 años no pagan. Para adquirirlas, se puede acceder al siguiente enlace: https://share.google/L56P1CCzJLVHJpipN

¿Quién es Valentino Merlo?

Valentino Merlo es un joven y popular cantante argentino nacido en Rosario, Santa Fe, en 2009. Se hizo conocido por sus videos virales en redes sociales y ganó fama interpretando éxitos de otros artistas, como “Hoy” junto a The La Planta, además de sus propios temas como “Tu otra mitad”. Su carrera se consolidó con colaboraciones junto a artistas como Luck Ra y Coti, y con presentaciones en escenarios destacados como el Movistar Arena.

