Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Este próximo 8 de noviembre, la cancha Manantiales de Tunuyán será el punto de encuentro para los amantes de los autos. Desde las 19 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la “Car Met”, una exposición que reunirá a más de 200 expositores de todo el país. Además de los vehículos, el evento contará con stands de comida y bebida, ideales para compartir con amigos y familia.

La iniciativa está organizada por el Motor Club Mendoza, fundado el pasado 21 de febrero por un grupo de amigos y familiares con el objetivo de unir la pasión por los autos. En diálogo con El Cuco Digital, desde el club comentaron que ya han comenzado a viajar a distintas provincias como San Juan, San Luis, Córdoba, San Rafael y el Valle de Uco, llevando su propuesta a nuevos públicos.

También adelantaron que han sido invitados a participar en la Edición 23 de exposición que se realizará en Tucumán, lo que marca un nuevo paso en su crecimiento como comunidad.

Quienes deseen asistir al evento en Tunuyán podrán hacerlo abonando una entrada general de 4.000 pesos, o adquirirla de forma anticipada por 3.000 pesos a través del siguiente link: https://app.tikzet.com/events/carmeet?referred_by=c8cdb2d4-4bfd-4e3a-9883-97a21ae91b01 .

El evento está encabezado por el presidente Yonathan Fernández, junto al equipo de organizadores que estará presente: Nacho, Flor, Ivon, Franco, Noly, Fer, Juan Pablo, Luz, Sole, Leo, Josefina y Enzo. Todos ellos estarán a cargo de garantizar una jornada inolvidable.