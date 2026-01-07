Facebook X-twitter Youtube Instagram

Llega a Tupungato el operativo de Vacunación de Mascotas: días y horarios

Foto ilustrativa.
El responsable debe ser mayor de 18 años.

La Municipalidad de Tupungato informó que está semana a partir de este miércoles 7 de enero la Campaña de Vacunación de Mascotas estará en el distrito Ciudad precisamente en la plaza departamental de 08:00 a 12:00 horas.

Además, también se encontrarán mañana jueves 8 de enero y el viernes 9 de enero en el mismo lugar y horario.

Las personas interesadas deberán asistir con sus mascotas mayores de 3 meses. Las hembras no deben estar en periodo de gestación y el responsable debe ser mayor de 18 anos.

