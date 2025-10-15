Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 17, 2025

logo el cuco digital

Llega a Tupungato la segunda edición de la Caminata Rosa: “Unidas por lo Único”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Bajo el lema mundial “Unidas por lo Único”, esta actividad busca generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz y el autocuidado, con una propuesta integradora, artística y participativa.

Esta iniciativa es una oportunidad para unirse en la lucha contra el cáncer de mama, visibilizar la importancia de la prevención y la detección temprana y acompañar a quienes transitan o han transitado esta enfermedad.

El Área de Género, Diversidad y Masculinidad de la Municipalidad de Tupungato, en conjunto con el Área Sanitaria Tupungato y la Liga de Lucha Contra El Cáncer (LILCEC) y diversas instituciones invita a toda la comunidad a participar de la Segunda Edición de la Caminata Rosa, una jornada de concientización y prevención del cáncer de mama.

El encuentro es este sábado 18 de octubre a partir de las 17.30 horas con salida desde la Rotonda del Trabajador, del distrito El Peral.

Durante la jornada se desarrollarán las siguientes actividades:

Caminata Rosa por Blvd. Correa hasta la Rotonda Urquiza

Rotonda Urquiza intervenciones artísticas, desde allí se continuará por Av. Belgrano, con otra parada en la Plaza de los Juegos Infantiles y luego en dirección a la Explanada Municipal.

En la Explanada Municipal habrá:

Charla sobre autocuidados a cargo de la Lic. Chiconi

Intervenciones artísticas y testimonios reales

Sorteos y entrega de vouchers para chequeos ginecológicos gratuitos y ecografías mamarias, en colaboración con Valle Andino

Los participantes también recibirán merienda saludable.

Al final del recorrido podrá visitarse el Paseo Artesanal, que permitirá elegir algún obsequio en la previa del “Día de la Madre” que se celebra el domingo.

Se solicita a los/as participantes asistir con una prenda de color rosado, llevar botella de agua, gorra o sombrero y utilizar protección solar para evitar golpes de calor. También se invita a llevar el equipo de mate y disfrutar en comunidad esta jornada tan especial.

Se convoca a las vecinas y vecinos tupungatinos a sumarse y caminar en comunidad por la salud y la vida.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO