Llega el Oktoberfest al Valle de Uco: cerveza, música y sabores en un entorno único

Una celebración al aire libre que honra las raíces alemanas y convoca a la comunidad a compartir cervezas artesanales locales, sabores típicos y música en vivo.

El próximo 11 de octubre, desde las 16:00 hasta las 02:00 horas, Cervecería Himmel abre sus puertas para celebrar una nueva edición del Oktoberfest en Valle de Uco, en Calle Ricardo Vignoni s/n. El evento reunirá a cuatro destacadas cervecerías artesanales de la región Himmel, DA-AD, Dowel y Betonia en una jornada pensada para disfrutar con todos los sentidos.

Organizado por Cervecería Himmel , un emprendimiento familiar que nació con el propósito de elaborar cervezas artesanales de alta calidad, el Oktoberfest se desarrollará en un entorno privilegiado: una finca de frutales rodeada de viñedos y montañas, donde cada rincón transmite el amor por la tierra mendocina.

La familia Himmel invita a los visitantes a enamorarse del lugar como ellos lo están. Cada aroma, cada sabor y cada detalle del evento está diseñado para reflejar el respeto por el entorno, el cuidado de la tierra y el orgullo de pertenecer a este paisaje que inspira día a día.

Este año, el Oktoberfest se enmarca en una propuesta turística integral que busca unir las dos pasiones de la familia: la producción de cerveza artesanal y la producción frutihortícola. Así, el evento se convierte en una experiencia única que celebra la identidad local, integrando la cervecería, la finca y el paisaje.

Los asistentes podrán degustar cervezas de elaboración propia y música en vivo, shows, puestos de comida, zona de descanso con livings entre plantaciones de frutales, y una zona de fotos ideal para capturar recuerdos y subirlo a tus redes.

Si sos amante de la cerveza o simplemente querés descubrir nuevos sabores en un entorno natural y acogedor, el Oktoberfest en Cervecería Himmel es una cita imperdible.

Link de entradas: https://events.flashpass.com.ar/eventos/oktoberfest-valle-de-uco-6665

Ubicación: