Llega el Oktoberfest al Valle de Uco: cerveza, música y sabores en un entorno único

Una celebración al aire libre que honra las raíces alemanas y convoca a la comunidad a compartir cervezas artesanales locales, sabores típicos y música en vivo.
El próximo 11 de octubre, desde las 16:00 hasta las 02:00 horas, Cervecería Himmel abre sus puertas para celebrar una nueva edición del Oktoberfest en Valle de Uco, en Calle Ricardo Vignoni s/n. El evento reunirá a cuatro destacadas cervecerías artesanales de la región Himmel, DA-AD, Dowel y Betonia en una jornada pensada para disfrutar con todos los sentidos.
Organizado por Cervecería Himmel, un emprendimiento familiar que nació con el propósito de elaborar cervezas artesanales de alta calidad, el Oktoberfest se desarrollará en un entorno privilegiado: una finca de frutales rodeada de viñedos y montañas, donde cada rincón transmite el amor por la tierra mendocina.
La familia Himmel invita a los visitantes a enamorarse del lugar como ellos lo están. Cada aroma, cada sabor y cada detalle del evento está diseñado para reflejar el respeto por el entorno, el cuidado de la tierra y el orgullo de pertenecer a este paisaje que inspira día a día.
Este año, el Oktoberfest se enmarca en una propuesta turística integral que busca unir las dos pasiones de la familia: la producción de cerveza artesanal y la producción frutihortícola. Así, el evento se convierte en una experiencia única que celebra la identidad local, integrando la cervecería, la finca y el paisaje.
Los asistentes podrán degustar cervezas de elaboración propia y música en vivo, shows, puestos de comida, zona de descanso con livings entre plantaciones de frutales, y una zona de fotos ideal para capturar recuerdos y subirlo a tus redes.
Si sos amante de la cerveza o simplemente querés descubrir nuevos sabores en un entorno natural y acogedor, el Oktoberfest en Cervecería Himmel es una cita imperdible.