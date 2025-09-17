Llega esta semana el operativo de la “Veterinaria Móvil” al departamento de Tunuyán

Las mascotas deben tener un ayuno de 12 horas para que les practique la cirugía de castración.

La Municipalidad de Tunuyán informó que este miércoles 17 de septiembre y mañana jueves 18 atenderá a las 9:00 horas la Veterinaria Móvil en el departamento, precisamente en Ruta 40 vieja entre Callejón Lozano y calle López García.

Las personas podrán asistir con DNI y con sus mascotas para que se le realice castración, vacunación antirrábica y desparasitaciones. Para castraciones los animalitos deben tener 12 horas de ayuno antes de la cirugía.