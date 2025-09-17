Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital

Llega esta semana el operativo de la “Veterinaria Móvil” al departamento de Tunuyán

Fotografía: Veterinaria Municipal Tunuyán.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las mascotas deben tener un ayuno de 12 horas para que les practique la cirugía de castración.

La Municipalidad de Tunuyán informó que este miércoles 17 de septiembre y mañana jueves 18 atenderá a las 9:00 horas la Veterinaria Móvil en el departamento, precisamente en Ruta 40 vieja entre Callejón Lozano y calle López García.

Las personas podrán asistir con DNI y con sus mascotas para que se le realice castración, vacunación antirrábica y desparasitaciones. Para castraciones los animalitos deben tener 12 horas de ayuno antes de la cirugía.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO