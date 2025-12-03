Llega este viernes la última Ecoferia del Año a Tupungato: un espacio para encontrar productos naturales y artesanales

El viernes será la edición de diciembre en su espacio habitual en la Plaza Piaggi, lugar que durante el 2025 albergó a los emprendedores tupungatinos con sus productos eco sustentables.

El 5 de diciembre desde las 10 horas los feriantes desplegarán sus puestos en la esquina de Monseñor Fernandez y Las Heras con diversas promociones en elaboraciones artesanales, regionales, artículos reciclados, comidas caseras, verduras y frutas, plantas manualidades y más.

La iniciativa coordinada de forma conjunta entre el INTA y la Dirección de Desarrollo Económico es una invitación a quienes elijan consumos sostenibles y formen parte de la economía social circular del departamento.