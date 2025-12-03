Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital

Llega este viernes la última Ecoferia del Año a Tupungato: un espacio para encontrar productos naturales y artesanales

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El viernes será la edición de diciembre en su espacio habitual en la Plaza Piaggi, lugar que durante el 2025 albergó a los emprendedores tupungatinos con sus productos eco sustentables.

El 5 de diciembre desde las 10 horas los feriantes desplegarán sus puestos en la esquina de Monseñor Fernandez y Las Heras con diversas promociones en elaboraciones artesanales, regionales, artículos reciclados, comidas caseras, verduras y frutas, plantas manualidades y más.

La iniciativa coordinada de forma conjunta entre el INTA y la Dirección de Desarrollo Económico es una invitación a quienes elijan consumos sostenibles y formen parte de la economía social circular del departamento. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO