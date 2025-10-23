Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

Llega la Garrafa subsidiada a Tupungato: toda la información 

El valor es de 9,000 pesos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tupungato La Arboleda: Playón La Arboleda. A las 10.

