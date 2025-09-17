Llegan dos días seguidos de viento Zonda: el viento no bajará al llano, pero tendremos temperaturas altas

El fenómeno meteorológico se sentirá durante este miércoles y jueves. Se espera para el viernes y el fin de semana, que baje la temperatura y se produzcan tormentas aisladas.

Hoy miércoles y el jueves, el zonda llega a la provincia provocando que la temperatura máxima alcance los 30°C. El viento azotará desde las 13 hasta las 19 a la cordillera sur y el sur de Malargüe, con intensidad débil. El resto de la provincia tendrá viento calmo.

Para el jueves, se espera un panorama similar. El zonda alcanzará desde las 11 de la mañana a la cordillera sur, extendiéndose a Malargüe a partir del mediodía, con velocidades promedio de 40 km/h. El fenómeno llegará también al valle de Uspallata.

El próximo viernes y todo el fin de semana, tendremos un descenso de la temperatura y se contempla la posibilidad de que tengamos algunas precipitaciones aisladas, sobre todo el día domingo.