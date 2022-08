Llegó la solución para una docente, madre de un niño con cáncer que casi no cobraba sueldo

“Quiero aprovechar este espacio para agradecer que en esto momentos duros siempre hay gente que te ayuda y apoya”, expresó la maestra.

Eliana Barrionuevo es una docente, de San Carlos y mamá de un niño con leucemia. Hace días atrás contó en las redes sociales que había tenido problemas con su sueldo justo cuando más lo necesitaba por encontrarse atravesando un momento difícil de salud junto a su hijo.

Afortunadamente, luego de los reclamos llegó la solución, Silvia Cornejo, delegada de la DGE en Valle de Uco, dialogó con El Cuco Digital, y contó que “hace desde seis días atrás que venimos trabajando con liquidaciones para que esta docente pueda solucionar el tema del sueldo. Ella presentó licencia por cuidado de familiar enfermo, presentó todo como corresponde, y después renovó por razones humanitarias y solo cobró una parte del mismo”.

Seguidamente, Cornejo detalló: “Al parecer un error en el sistema hizo que no se comunicara esa situación y por eso no tenía depositado el dinero como correspondía, luego de algunas gestiones, se informó con urgencia lo sucedido y ayer le avisamos que ya lo tenía depositado. Pero no tiene que ver con el ítem aula ni nada de eso como se dice, sino que hubo un error en el sistema que no se comunicó sobre su extensión de licencia por razones humanitarias como dije”.

Por su parte, Eliana Barrionuevo, la docente y sostén de familia, comentó a este medio también que “su problema quedó resuelto. Yo venía cobrando bien y luego, dos meses cobré mal, entonces recurrí hacer reclamos y hubo mucha gente que comenzó a llamarme para ayudarme. Agradezco a todos, pero quiero que sepan que ya tengo depositado lo correspondiente. Yo alquilo en La Consulta y en la Ciudad de Mendoza por el tratamiento de mi hijo y tenía mucho que pagar, eso me generó desesperación”.

Por último, “quiero aprovechar este espacio para agradecer que en esto momentos duros siempre hay gente que te ayuda y apoya. Sé que las redes son una cuestión de doble filo pero a mí me ayudó porque estaba complicada. Sobre todo desde el hospital Fleming que desde los médicos hasta el personal de limpieza está cuidando cada detalle. Es destacable. Me saco el sombrero por su labor noble”.