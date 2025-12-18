Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡Llegó Papá Noel a Tupungato! Juegos y alegría para los peques hoy en dos zonas del departamento

Muy poquito antes de celebrar Navidad el departamento lo recibirá en distintos rincones distritales para que los niños y niñas puedan le brindarle su cariño, acercarle sus cartitas de pedidos especiales y tomarse una foto junto a él.

La Municipalidad de Tupungato informa que este jueves 18 de diciembre se llevará a cabo el Recorrido de Papá Noel, una propuesta pensada para que los niños y niñas del departamento puedan saludar al tradicional personaje navideño y entregarle sus cartitas.

La actividad se desarrollará en dos turnos y lugares distintos: por la mañana, de 10:00 a 12:30, Papá Noel estará presente en el playón deportivo de La Arboleda; mientras que por la tarde, de 19:00 a 21:30, la visita se realizará en el playón deportivo de Cordón del Plata.

En cada una de las estaciones se instalará una kermesse con juegos y actividades recreativas, para que los más pequeños disfruten de una jornada agradable.

Viernes 19

San José 

(Playón deportivo) 

10 a 12.30h

Gualtallary 

(Plaza Divino Niño) 

18 a 20.30h

Lunes 22

Villa Bastias 

(Playón deportivo, Loteo Bigolotti) 

10 a 12.30h

Cordón del Plata 

(C. Hockey) 

19 a 21.30h

