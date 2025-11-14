Llevaban un arma de fuego cargada y fueron detenidos por la policía en Tunuyán

El hecho sucedió en horas de la madrugada de este viernes en la bajada del albergue municipal.

Personal de Cuerpos Especiales de Tunuyán, realizaba maniobras operativas y preventivas en el interior del barrio Obreros Municipales y en un momento dado individualizaron a un Volkswagen Polo Classic, circular con dirección a la zona del albergue municipal.

Al momento de detener la marcha del vehículo, proceden a la identificación de los cuatro ocupantes, dos masculinos de 24 y 23 años y dos mujeres de 25 y 23 años.

Luego de dicha identificación personal, se realizó una inspección ocular en el interior del rodado y fue en ese momento en que los efectivos actuantes encontraron una pistola color negro sin inscripción de número de fábrica y con un cargador colocado.

Por directivas de la Ayudante Fiscal de turno, se ordenó la detención de los implicados, el traslado de los mismos a la Comisaría 15 y al secuestro de rodado.

Respecto a la situación del arma, la misma quedó a disposición de las autoridades y será sometida a pericias por parte de la Policía Científica.