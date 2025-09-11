Facebook X-twitter Youtube Instagram

Llevan adelante un proyecto para colocar la virgen de la Carrodilla en el distrito de Los Chacayes

El trabajo lo llevan adelante la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Municipalidad de Tunuyán.

La virgen de la Carrodilla, es la patrona de los viñedos y por eso es que desde la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), en conjunto con la Municipalidad de Tunuyán, están trabajando para que en los próximos meses quede inaugurado el nuevo espacio de veneración para vecinos y turistas.

Según lo informado, por parte de la arquitecta Luján Álvarez,  esta obra está dentro del plan de obras que se inaugurarán en los próximos meses, por lo que se estima estará inaugurada oficialmente antes de que finalice el segundo semestre del 2025.

Esta iniciativa  busca poner en valor la identidad cultural y vendimia de la zona y también ofrecer al vecino y al turista un nuevo espacio para las veneraciones. 

La imagen de la virgen, que se colocará, será hecha en piezas de cerámicas y será realizada por la especialista ceramista Marta Isabel Moyano, fue lo que informaron los integrantes de la AVM.  Además, comentaron que con esta colocación de la virgen en el distrito de Los Chacayes, ya serán cuatro  las inauguraciones que tienen la patrona de los viñedos en diferentes puntos de la provincia. La primera se encuentra en Junín y Rivadavia (Rotonda del Nuevo Mundo),  la segunda en la Rotonda del Cristo (Lavalle) y la tercera en el ingreso a calle Arístides (Ciudad de Mendoza).

