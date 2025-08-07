Lluvia y nieve en Tunuyán: autoridades recomiendan circular con extrema precaución

Así lo informaron las autoridades.

Durante la madrugada y en el día de hoy jueves en diferentes zonas del Valle de Uco y en Tunuyán llovió toda la noche. Según informaron en la zona de Los Chacayes y Manzano Histórico está nevando. Las autoridades piden mucha precaución en todo el departamento ya que el asfalto mojado es muy peligroso para las altas velocidades en el momento de frenar.

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas. La combinación de lluvia persistente y nieve en zonas altas puede generar situaciones de riesgo, especialmente en rutas de montaña y caminos rurales.